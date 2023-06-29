Bakan Uraloğlu'na memleketinde coşkulu karşılama

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a verdiği kıymet var; bizde bu kıymetin karşılığını inşallah hizmet olarak vermiş olacağız"

TRABZON Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da hemşehrileri tarafında coşkuyla karşılandı. Bakan olduktan sonra ilk kez memleketi Trabzon'da bayramlaşma ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Bakan Uraloğlu'nu havaalanında kendine gösteri yapan halk oyunu ekibiyle horon oynadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü tarifeli uçak ile memleketi Trabzon'a geldi. Bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez memleketi Trabzon'a gelen Bakan Uraloğlu'nu hemşehrileri büyük bir coşkuyla karşıladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, kendisini karşılamaya gelen halk oyunları ekibiyle birlikte horon oynadı.

Bu karşılamadan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız 2023 yılı Türkiye Yüzyılı olacak dedi ve bizde bu inançla yola çıktık. Trabzon gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs'ta milletvekillerimizi meclise yolladı. Bu desteğe müteşekkiriz. Biz de bu desteğin karşılığını ve beklentisini bütün siyaset ve belediye kurumlarımızla, en batısından en doğusuna kadar üzerimize düşen bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Sizin desteğiniz ve sizlerin talep kar olması bizim için kıymetli olacaktır. Biz bunu hep yaşadık, bundan sonra da gereğini yapacağız. Güzel ve uyumlu bir ekibimiz var. Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a verdiği kıymet var. Biz de bu kıymetin karşılığını inşallah hizmet olarak vermiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Uraloğlu, "Önümüzde bir seçim var. Önceki seçimlerden kesinlikle daha yüksek bir oy alma ilgili hep beraber gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.