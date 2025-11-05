Haberler

Bakan Uraloğlu: Metro İnşaatı Kaynaklı İddialara Temkinli Yaklaşıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gebze'de çöken bina ile ilgili metro inşaatı kaynaklı iddialara yanıt vererek, sonuçları görmeden ön yargıda bulunmanın yanlış olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,  Gebze'de çöken binayla ilgili "metro inşaatı kaynaklı" iddialarına ilişkin, teknik bir konuda, sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmadıklarını belirterek, "Metro inşaatı biteli iki yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Bir sonucunu görelim, sonucuna göre de Bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir, onun kararını vereceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz, bunu bilmenizi isterim ama kamuoyunu da müsaadenizle yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gebze'de çöken binanın metro inşaatından kaynaklandığı iddialarıyla ilgili Bakanlık ihmalinin olup olmadığı sorusuna Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda gerçekten sonuçlarını görmeden ön yargıda bulunmayı biz doğru bulmuyoruz. Bakın biz özellikle bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmadık. Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD bir inceleme başlattı, biz de başlattık. Dolayısıyla bunun sonucunu görmek lazım. Sonucu görmeden birilerini itham etmek, hele hele insanımızın öldüğü yerde, bazı gazeteci, gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var. Onları dikkate almıyorum gerçekten. Burada belli riskler var, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eski bir dere yatağı söz konusu. Yeraltı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması, elbette deprem riski söz konusu. Mutlaka bir metro inşaatının olması söz konusu, bunlar da risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var: Metro inşaatı biteli iki yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Bir sonucunu görelim, sonucuna göre de Bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir, onun kararını vereceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz, bunu bilmenizi isterim ama kamuoyunu da müsaadenizle yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim."

