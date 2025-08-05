Bakan Uraloğlu, Küresel Ticaretin Sürdürülebilirliği İçin Türkiye'nin Katkılarını Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için "güçlü katkılarını" sürdüreceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının resmi karşılama seremonisine, Türk delegasyonu olarak katıldıklarını belirten Uraloğlu, "Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.