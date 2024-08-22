Bakan Uraloğlu, Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Lansman Töreni'ne katıldı
Ankara.
Bakan Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Lansman Töreni'ne katıldı
Bakan Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Lansman Töreni'ne katıldı
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