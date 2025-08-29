Bakan Uraloğlu, 'Trabzon Günleri Etkinliği'ne Katıldı

BAKAN URALOĞLU, 'TRABZON GÜNLERİ ETKİLİĞİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentteki ziyaretlerinin ardından Ortahisar ilçesinde bulunan İpekyolu Fuarı'nda 29 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan ' Trabzon Günleri' etkinliğinin açılışına katıldı. Uraloğlu, Trabzon'un Fethi'nin 564'üncü yıl dönümünün kutlandığı programda açıklamalarda bulundu.

'TRABZON HALKININ VATANPERVERLİĞİNE ADANMIŞTIR'

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a verilen İstiklal madalyasının önemine değinerek, "Geçtiğimiz günlerde, Trabzon'umuz için tarihi bir an yaşadık. 1924 yılında Gazi Meclisimiz tarafından Trabzon Kayıkçılar Loncası adına verilmesine karar verilen İstiklal Madalyası, tam 101 yıl sonra düzenlenen anlamlı bir törenle şehrimize teslim edildi. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Trabzon'umuzun değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu tören, Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının bir kez daha taçlanmasıydı. Ama bu madalya, yalnızca bir loncaya değil, topyekün Trabzon halkının vatanperverliğine adanmıştır. Bu gurur, hepimizin gururudur. Tekrar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'TRABZON BİR ŞEHİRDEN DAHA FAZLASIDIR'

Bakan Uraloğlu, Trabzon'un daha güçlü bir geleceğe taşınması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Trabzon, bir şehirden fazlasıdır. Trabzon, tarihtir, ruhtur, sevdadır, tutkudur. 1461'de Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle Osmanlı'nın sancağı altında yeni bir dönem başlatan bu şehir, asırlardır medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur. Karadeniz'e karışan yemyeşil ormanları, başı dumanlı dağları ve yaylaları, eşsiz gölleri, coşkun dereleri ile Trabzon'umuz Ülkemizin adeta bir mücevheridir. Ama Trabzon'u asıl özel kılan, mert, çalışkan ve yüreği vatan sevgisiyle atan Trabzonlulardır. Biz Trabzonlular, nerede olursak olalım, içimizde memleketimizin tarihini, kültürünü ve ruhunu yanımızda taşırız. Özellikle Trabzonspor'umuz, bu şehrin fetih ruhunu ve hırçın, kararlı, asla pes etmeyen karakterini sahaya yansıtan bir tutkudur. İşte bizler de bu ruhla, Trabzon'umuzu daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'10 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ HAVALİMANI İNŞA EDECEĞİZ'

Uraloğlu, Trabzon'a 175 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Trabzon'umuzun ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 175 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 54,3 kilometre uzunluğundaki Trabzon Güney Çevre Yolu'nu başlattık. Akçaabat'tan Yomra Merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemini de şehrimize kazandıracağız. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek; Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu projemizle, Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i de birbirine bağlayacağız. Bu hattımız 120 km'lik Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de entegre olacak. Havalimanımız da Trabzon'umuzun dünyaya açılan kapısı. 2024'te yaklaşık 3,6 milyon yolcu ile Türkiye'nin en yoğun yedinci havalimanı oldu. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımıza başladık. Yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP hizmet binasını hizmete açtık. Ama Havalimanımızın Trabzon 2 bin 650 metrelik pist uzunluğu artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli değil. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Trabzon'umuzu dünya ile daha güçlü bir şekilde buluşturacağız" diye konuştu.

Şelçuk BAŞAR- Efnan DEMİREREN/ TRABZON,