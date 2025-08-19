Bakan Uraloğlu: Karbon emisyonunu 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "23 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 296 buçuk milyar dolarlık yatırımla, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 832 kilometreye çıkmış durumdayız. Yıllık yaklaşık 2 milyar 453 milyon litre akaryakıt tasarrufu elde etik. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık. Demir yolu yatırımlarımızla da toplam 8,9 milyon ton daha az karbon emisyonu salındı. 2025'te 13 bin 919 kilometre olan demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi', Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Zirve, Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım politikalarını belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla kamu, özel sektör ve akademi dünyasını bir araya getiriyor. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, YEKAV Başkanı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

'SIFIR EMİSYONA GEÇİŞ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ'

'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projesi hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığını ortaya koymaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de bu hedef doğrultusunda, özellikle ulaştırma sektöründe sıfır emisyona geçiş çalışmalarını hızlandırmış ve yakından takip eder duruma gelmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olarak çevre bilinci hizmet anlayışına liderlik etmekten de mutluluğumuzu ben sizinle paylaşmak isterim. Yakın bir zaman önce başlattığımız 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası' projesini, Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse ederek; sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle; kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve kent içi raylı sistem ulaşımları gibi analiz ederek farklı gelecek senaryolarına göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonlarını oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇEVRE DOSTU TAŞIMACILIĞI TEŞVİK EDİYORUZ'

Enerji ve kaynak tasarrufunun yanı sıra çevre dostu taşımacılığı yaygınlaştıran uygulamalar hakkında bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "2021'de yürürlüğe aldığımız 'Elektrikli Skuter Yönetmeliği' kapsamında bugüne kadar 26 firma, yaklaşık 65 bin skuter ile Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet göstermeye başladı. 'Kombine Taşımacılık Yönetmeliği' ve 'Yeşil Lojistik Belgesi' uygulamalarıyla da çevre dostu taşımacılığı teşvik ediyoruz, destekliyoruz. 'Yeşil Lojistik Belgesi' alan firmalara, yetki belgesi başvurularında yüzde 50 indirim, taşıt kartı ücretlerinde ise yüzde 95'e varan destekler sağlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 42 taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahibi işletmeci bu belgeye sahiptir" dedi.

'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUMUZU 29 BİN 832 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞ DURUMDAYIZ'

Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 296 buçuk milyar dolarlık yatırımla, mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projeyi hayata geçirdik. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 832 kilometreye çıkmış durumdayız. Yıllık yaklaşık 2 milyar 453 milyon litre akaryakıt tasarrufu elde etik. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5,27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladık. Demir yolu yatırımlarımızla da toplam 8,9 milyon ton daha az karbon emisyonu salındı. 2025'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu olan, 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkaracağımız demiryoluyla çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Demiryolunda yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmek için projemizle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı destekliyoruz. Kent içi ulaşımda da çevre dostu çözümlerle fark oluşturuyoruz. Türkiye genelinde 434 kilometresi tamamlanan ve 122,1 kilometresi devam eden Kent içi Raylı Sistem projelerimiz, Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Nesil Ulaşım Projesi gibi yenilikçi çalışmalarla şehirlerimizde emisyonları azaltıyoruz. İstanbul ve Antalya'da Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamalarına başladık. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı sadece kara yollarına yönelik olarak ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkartmayı hedefledik" dedi.

'ÜLKEMİZ EN YÜKSEK SAYIDA SERTİFİKAYA SAHİP 2'NCİ ÜLKE KONUMUNDADIR'

Türkiye'nin karbonsuz Havalimanı'nda en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2'nci ülke konumunda olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelindeki toplam elektrikli otomobil sayısı da 2025 Haziran ayı itibariyle 268 binin üzerine çıktı. Haziran itibarıyla da ülkemizde 31 bin 433 elektrikli araç şarj soketi bulunmaktadır. Türksat'ın geçen yıl devreye aldığı Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk yılında 10 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer 17,5 Gigawat elektrik üreterek 82 milyon lira tasarruf sağladık. Sadece bir yılda 8 bin 400 ton yani yaklaşık 360 bin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer karbon salınımını engelledik. TÜRAŞAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz GES ile üretimlerimizde kullanılan enerjinin yüzde 90'ı yenilenebilir enerji kaynaklardan karşılamaya başladık. Sivas Bölge Müdürlüğümüzde de GES kurulum çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Demiryolu ağımızda ise 200 megawatt (MW) kurulu güce sahip GES projeleri planladık. Eski gemilerin çevreci sistemlerle yenilenmesini desteklemek için hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin 1 buçuk katı; alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise 2 buçuk katı teşvik veriyoruz. Havalimanlarımızda gerçekleşen faaliyetlerin çevresel etkilerini kontrol altına almak için de 2020 yılında 'Karbonsuz Havalimanı Projesi'ni başlattık. Dünyada 88 Ülkede toplam 587 havalimanının dahil olduğu programda; Ülkemiz; karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla bu kapsamda en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2'nci ülke konumundadır" ifadelerini kullandı.

'2026'DA DA SİNYAL ALMAYA BAŞLAYARAK BÜTÜN ÜLKEMİZİN TAMAMINA 5G'Yİ YAYGINLAŞTIRMIŞ OLURUZ'

5G hakkında bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de olan 3 operatörle defaatle ve uzun istişarelerde bulunduk. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki 5G uygulamalarına nasıl, hangi şartlarda geçildiğiyle ilgili yine incelemelerde bulunduk arkadaşlarımızla beraber. ve bunun sonucunda da olması gerektiği hem kamu faydasını düşünerek hem de bu operatörlerin yatırım yapma reflekslerini ya da yeteneklerini engellemeyecek şartları ortaya koyarak Cumhurbaşkanımızın da onayını alarak birkaç gün önce yayınlandı biliyorsunuz. Biz artık bundan sonra şartnameyi oluşturuyoruz. ve bu şartnameyle zaten aşağı yukarı oluşturduk da bu şartnameyle bu ay yetişir mi ilanını, tarihine, 45 günlük bir süre gerekiyor. Bu ay onu ilan etmeye gayret edeceğiz. Eğer yetiştirirsek demek ki Eylül-Ekim ayında. Ekim ayında inşallah bunun ihalesini yapmış oluruz. ve 2026 yılında da ilk sinyalleri almaya başlarız. Zaten burada biliyorsunuz 4 büyüklerin stadyumunda yine İstanbul Havalimanı'nda ve 30 civarındaki tesiste de deneme amaçlı 5G'yi deneyimleyebiliyoruz. Ondan faydalanabiliyoruz; eğer sizin cep telefonunuz uygunsa. Dolayısıyla biz dediğim gibi inşallah Ekim ayında ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz" dedi.