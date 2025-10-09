Rize'de Isırlık Yolu yarın hizmete açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de Isırlık Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayacak 2,3 kilometrelik Isırlık Yolu'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını belirterek, "Isırlık Yolu, trafik güvenliğini artırmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini artıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rize'de gerçekleştireceği toplu açılış töreni kapsamında, Isırlık Yolu da hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu, Rize'nin şehir merkezine en yakın mesire alanı olan Isırlık Tabiat Parkı'na güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak yola ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Isırlık Yolu'nun bölgenin turizm potansiyelini artıracağını belirterek, "Proje kapsamında, 2,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol inşa edildi. Yol sayesinde vatandaşlarımız artık şehir merkezinden doğanın kalbine çok daha kısa sürede ve güvenle ulaşabilecek. Isırlık Yolu, trafik güvenliğini artırmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini artıracak" dedi.

'GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLANACAK'

Bakan Uraloğlu, Isırlık Yolu üzerindeki trafik güvenliğinde iyileştirilme yapıldığını kaydederek, "Mevcut durumda düşük standartlı yollardan sağlanan ve bölgenin yağmurlu, sisli iklimi ile heyelana elverişli topoğrafyası nedeniyle trafik güvenliği açısından riskler barındıran ulaşımı, bu projeyle köklü bir şekilde iyileştirdik. Isırlık Yolu ile Tabiat Parkı'na kısa sürede, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak" diye konuştu.