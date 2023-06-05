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Bakan Uraloğlu, ilk toplantısını yaptı

Bakan Uraloğlu, ilk toplantısını yaptı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, genel müdür ve daire başkanları ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, genel müdür ve daire başkanları ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız ile değerlendirme ve istişarelerde bulunduğumuz ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Güncel Haberler

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