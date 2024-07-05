Türksat Uyduları İle İHA'lar Kontrol Altında Tutulacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tüm Türksat uydularıyla dünyanın dört bir yanında İHA'larımızı kontrol altında tutabiliyoruz. Bunlar, genişletilmiş menzil ve kapsama alanıyla kesintisiz haberleşebiliyor. Artık İHA'larımızın kontrolüne dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değil ve bu uydu iletişimi, özellikle İHA operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yurt dışında görev yapan İHA'ların kontrolü, Türksat uydularıyla daha güvenli hale gelecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılacak Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili Türksat Uydu Gözlem Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Uraloğlu, Türksat 6A için 2015 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde işe başladıklarını kaydederek, "26 Aralık 2016 tarihinde ayrıntılı kritik gözden geçirme fazını yaptık. Isıl yapısal yeterlilik modelini ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçtik. Bu fazı da 2018 yılının kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında mühendislik modelinin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız mühendislik modelinin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında uçuş modeli başlangıç fonksiyonel testlerini gerçekleştirdik. Uzaya göndereceğimiz uçuş modelinin ısıl vakum testlerini 2022 yılının Aralık ayında tamamladık. Yine, uçuş modelinin titreşim ve akustik testlerini ise Ağustos 2023'de bitirdik. Şok testlerini Kasım 2023'de, son fonksiyonel testleri Ocak 2024'de Sİ-EY-Tİ-AR (CATR) testleri Mart 2024'de, kütle özellikleri ölçümünü de Nisan 2024'de tamamlayarak; işlevsel testlerimizin hepsini bitirmiş olduk. Ardından da tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra 4 Haziran'da uydumuzu yörüngesine fırlatılması için ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerine yolladık" ifadelerini kullandı.

'70'İNCİ DAKİKADA İLK SİNYALİ ALMAYI BEKLİYORUZ'

Yaklaşık 1 ay süren fırlatma prosedürlerinde sona geldiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17.20'de, Türkiye saati ile 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya gönderecek şekilde geri sayıma başladık. Uydunun fırlatma anını referans alırsak bu andan itibaren yakıt deposu ilk ayrılması 195'inci saniyede gerçekleşecek. Tam olarak 35 dakika 55 saniye sonra ise Türksat 6A uydusu roketin ikinci katından ayrılacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması, hiçbir sorun yaşamadan fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini gösterecek. Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yörüngeye ulaşmasının ardından da yaklaşık 1 ay sürecek testlerden sonra Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak Türksat 6A uydumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE UYDULARININ ULAŞTIĞI NÜFUS, 5 MİLYARA ÇIKACAK'

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A faaliyete geçtiğinde hem mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacağını hem de kapasiteyi arttıracağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Uydumuz, Jeosenkron yani yer sabit haberleşme uydusu olarak; Türkiye'deki uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacak. İnsanımıza TV yayıncılığı başta olmak üzere veri haberleşme hizmetleri alanında hizmet sağlayacak. Geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Böylece ilk kez kendi ürettiğimiz bir uydu üzerinden bu ülkelerdeki yerel televizyon kanallarına da ulaşabileceğiz. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından önem arz eden KU bantta televizyon yayını yaptığımız uydularımızı yedekleyeceğimiz frekans bantları da yer alıyor. Bu anlamda yedeklilik açısından önem arz eden 6A ile birlikte sunduğumuz hizmetler de ek kapasiteyle artacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının önemli ölçüde artmasını da planlıyoruz."

'İHA'LARIMIZA DIŞARIDAN MÜDAHALE MÜMKÜN DEĞİL'

Türksat 6A'nın, Türkiye'nin güvenliği açısından da çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Biliyorsunuz askeri ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA'larımız son yıllarda gelişen teknolojiyle, mühendislik uygulamalarında, bilimsel çalışmalarda ve sivil alanda da kendine yer buluyor. Şu anda hizmet veren Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularıyla dünyanın dört bir yanında İHA'larımızı kontrol altında tutabiliyoruz. Bunlar, genişletilmiş menzil ve kapsama alanıyla kesintisiz haberleşebiliyor. Yani artık İHA'larımızın kontrolüne dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değil ve bu uydu iletişimi, özellikle İHA operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yurt dışında görev yapan İHA'ların kontrolü Türksat uydularıyla daha güvenli hale gelecek. Uydu iletişimi, veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak, yetkisiz erişim veya müdahale riskini en aza indirecek. Aynı şekilde Türksat 6A da artık bu imkanımızın çok geniş bir alana yayılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Space X'in, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bulunan Türksat Uydu Programları Direktörü Fatih Ayhan'a bağlanarak, fırlatma süreci hakkında bilgi aldı.