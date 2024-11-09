Bakan Uraloğlu: Havalimanlarını 10 ayda 198,3 milyon yolcu kullandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 10 ayında direkt transit yolcularla birlikte toplam 198 milyon 333 bin 102 yolcunun havalimanlarını kullandığını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün hava yolu istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında havalimanlarında ekim ayı içerisinde 78 bin 590'ı iç hatlar, 80 bin 760'ı dış hatlar olmak üzere, üst geçişlerle birlikte toplam 197 bin 552 uçak trafiğine ulaşıldığını belirterek, "Ekimde havalimanlarımızda iç hat yolcu sayısı 7 milyon 814 bin 353'e, dış hatlarda ise 13 milyon 161 bin 534'e ulaşırken; transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 20 milyon 986 bin 604'e ulaştı. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise ekim ayında iç hatlarda 76 bin 580 ton, dış hatlarda 373 bin 508 ton olmak üzere 450 bin 88 tona ulaştı" dedi.

'1,9 MİLYON UÇAK TRAFİĞİNE ULAŞILDI'

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk 10 ayında havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 765 bin 784, dış hatlarda ise 749 bin 874 olduğunu belirterek, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 950 bin 53 uçak trafiğine ulaşıldığını duyurdu. 2024 yılı Ekim ayı sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Türkiye geneli havaalanlarımız iç hatlarda 80 milyon 763 bin 881, dış hatlarda ise 117 milyon 347 bin 735 yolcuya hizmet verirken; direkt transit yolcular ile birlikte toplam 198 milyon 333 bin 102 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,2 artarken; dış hatlarda yüzde 8,8, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,2 artış oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 759 bin 310 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 403 bin 34 ton olmak üzere, 2023 yılı aynı döneme göre yüzde 10,9 artışla toplamda 4 milyon 162 bin 344'e ulaştığını bildirdi.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 5 ARTTI'

İstanbul Havalimanı'nda, ekim ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 803, dış hatlarda 32 bin 911 olmak üzere toplamda 42 bin 714'e ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız da iç hatlarda 1 milyon 443 bin 548, dış hatlarda 5 milyon 428 bin 296 olmak üzere toplamda 6 milyon 871 bin 844 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 10 aylık sürede; iç hatlarda 100 bin 419, dış hatlarda 333 bin 784 olmak üzere toplamda 434 bin 203 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "İç hatlarda 14 milyon 702 bin 188, dış hatlarda 52 milyon 828 bin 744 olmak üzere toplamda 67 milyon 530 bin 932 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ekim ayındaki uçak trafiğine ilişkin, "İç hatlarda 9 bin 105, dış hatlarda 11 bin 10 olmak üzere toplamda 20 bin 115 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 603 bin 995, dış hatlarda 1 milyon 876 bin 640 olmak üzere toplamda 3 milyon 480 bin 635 oldu. 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 6 artış gösterdi" bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 aylık sürede ise iç hatlarda 92 bin 511, dış hatlarda 107 bin 953 olmak üzere toplamda 200 bin 464 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydetti. İç hatlarda 16 milyon 365 bin 948, dış hatlarda 18 milyon 86 bin 385 olmak üzere toplamda 34 milyon 452 bin 333 yolcu trafiğine hizmet verildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ekim sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin yüzde 12 arttığını bildirdi. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ekim ayında 2 bin 424, 10 aylık süreçte ise 23 bin 506 uçak trafiğinin gerçekleştiğini kaydetti.

'10 AYDA 55 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLANDI'

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının ilk 10 ayında dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının, iç hatlarda 15 milyon 554 bin 996, dış hatlarda ise 40 milyon 359 bin 270 olmak üzere toplamda 55 milyon 914 bin 266'ya ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 122 bin 656, dış hatlarda ise 249 bin 991 olmak üzere toplamda 372 bin 647 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, devamında şunları kaydetti: "2024 yılı ilk 10 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 9 milyon 854 bin 587, Antalya Havalimanı'nda 35 milyon 504 bin 351, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 440 bin 614 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 154 bin 250 yolcuya hizmet verilirken, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 960 bin 464 yolcu trafiği gerçekleşti."