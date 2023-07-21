Bakan Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Büyük şehirlerimizde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına çevreye duyarlı, modern, ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize devam edeceğiz. Milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağı tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden Kocaeli'de hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini belirterek, başladıkları hizmetlere çok hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Kocaeli'nin, Avrupa-Orta Doğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunmasıyla ve İstanbul'a yakınlığıyla sahip olduğu fırsatı çok iyi değerlendiren bir kent olduğunu ifade eden Uraloğlu, şehrin kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı avantajlarla gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam edeceğini kaydetti.

Uraloğlu, ulaşım imkanlarının bu kadar çeşitli olmasının Kocaeli'yi cazip kıldığını dile getirerek, "Bu nedenledir ki yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmeler en çok Kocaeli'yi tercih ediyor. Biz de Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine devam ediyoruz. Bu güne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve iletişimi için 146 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli'yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük, başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu, 374 kilometreye çıkardık. İstanbul, İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarını tamamlayarak ilin dört bir yanını otoyol ağıyla sardık." diye konuştu.

"Projenin genel ilerleme oranı yüzde 71 seviyesine ulaştı"

Kocaeli'yi de yüksek hızlı tren hattıyla tanıştırdıklarını aktaran Uraloğlu, Köseköy Gar sahasından 340 bin metrekarelik alan üzerinde Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük ivme kazandırdıklarını anlattı.

Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı projesinin, Kocaeli'de bu güne kadar hayata geçirdikleri en önemli çalışmalardan biri olduğuna işaret ederek, 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen projenin 11 istasyonda hizmet vereceğini söyledi.

İnşa edilen toplam hat uzunluğunun da 30,8 kilometre olduğunu aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Tasarım hızı 90 kilometre saat olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet kapasitesi oluşturmuş olacağız. Proje, Gebze Orhangazi Sanayi Bölgesi'yle Darıca sahil arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforuyla birbirine bağlayacaktır. Gar istasyonuyla Marmaray hattı entegrasyon imkanı da sağlanmış olacaktır. Ayrıca OSB istasyonunun bir kilometre kuzeyinde yaklaşık 93 bin metrekare alan üzerinde 68 metro aracı kapasiteli, depo ve bakım alanı inşa ediyoruz. Hattın tamamlanmasıyla kara yolu işletme ve bakım kazancı, hava kirliliği gibi dışsal faydalar ve zaman kazancı gibi etkenlerle 25 yıllık projeksiyonda ekonomik kazanç yaklaşık 3 milyar avro civarında olacaktır. Bu kazancı düşündüğümüzde Kocaeli ve ülkemiz adına ne kadar önemli bir projeyi başarıyla tamamladığımız ortaya çıkmaktadır."

Uraloğlu, projede genel ilerleme oranının yüzde 71 seviyesine ulaştığını dile getirerek, projeyi genel anlamda iki etap olarak gerçekleştireceklerini kaydetti.

Gelecek sene içerisinde projeyi hayata geçireceklerini aktaran Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Gebze-Darıca arası 60 dakikadan 24 dakikaya düşecek. Burada kullanılacak 28 aracımız yüzde 60'lık yerlilik şartıyla tam sürücüsüz olarak işletmeye geçecektir. İnşallah çok yakın bir zamanda ilk metro aracının üretiminin tamamlanmasına da birlikte şahitlik etmiş olacağız. 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik." şeklinde konuştu.

"Çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik"

Bakan Uraloğlu, özellikle büyük şehirlerde ulaşımın en kolay ve en hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay sistemleri olduğuna değinerek, Bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu, 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını belirterek, "Bu da yarısına yakın, neredeyse üçte birinden fazla bir rakamdır. Şu anda da Kocaeli ile İstanbul, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilimizde Bakanlığımızca yapımı devam eden 9 projede toplam 102 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatımız da devam etmektedir. Kimse şüphe etmesin ki onları da en kısa sürede tamamlayıp hizmete alacağız. Büyük şehirlerimizde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı, modern, ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz. Milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağı tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti hükümetleri sırasında gösterdiği vizyonla Bakanlığa ve her türlü ulaşım sistemlerine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz eden Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve mahalli yönetimlere teşekkür etti.