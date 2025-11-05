Haberler

Bakan Uraloğlu: Gebze'deki bina çökmesi tamamen teknik bir konu

Bakan Uraloğlu: Gebze'deki bina çökmesi tamamen teknik bir konu Haber Videosunu İzle
Bakan Uraloğlu: Gebze'deki bina çökmesi tamamen teknik bir konu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze'de çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulunarak teknik konular üzerinde ön yargıda bulunmamak gerektiğini belirtti. Soruşturma sürecinin devam ettiğini vurguladı ve metro inşaatının etkilerine dair spekülasyonların erken olduğunu ifade etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken binayla ilgili, "Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Gebze'de çöken binanın metro inşaatıyla ilgili olabileceği iddialarına ilişkin, "Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı; biz de başlattık. Bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek; hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, bunları ben dikkate almıyorum" ifadelerini kullandı.

'METRO İNŞAATI BİTELİ 2 YIL OLDU'

Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerini işaret ederek, "Belli riskler var. Çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu, elbette deprem riskleri söz konusu ve elbette öyle bir metro inşaatının olması; bunlar risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var. Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekirse biz de onun kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
