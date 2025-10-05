Bakan Uraloğlu, "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne katıldı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne katıldı.

Uraloğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gelinen süreçte dünyanın her tarafında "özgür Filistin" için eylemler yapıldığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktadaki duruşunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde bu konuda eylemler yapıldığını ve bu eylemlere yoğun katılım olduğunu aktardı.

Uraloğlu, kadınlar, çocuklar ve masum insanlar katledilirken asla sessiz durmadıklarını ve durmayacakları bildirerek, "Daha fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. İnşallah kısa zamanda öncelikle ateşkes, sonra da orada barış sağlanır. Mutlaka başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar Türkiye olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben de bugün ailemle beraber bu etkinliğe katılıyorum. Allahu Teala inşallah bizleri muvaffak etsin." dedi.

Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk vatandaşlarının THY tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordinasyonunda Türkiye'ye getirildiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı mağdur etmedik çok şükür. Buradaki hassasiyetlerimiz en üst seviyede, Cumhurbaşkanımız birebir takip etti. Bu zulüm devam ettikçe her türlü etkinlik devam edecektir. Bugün dünyada dili, dini, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun çok ciddi destek var. BM Genel Kurulu zaten bunun işaretini vermişti, inşallah maksat hasıl olacak ve özgür Filistin devleti kurulacak."