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Bakan Uraloğlu: Filistin'de yaşanan soykırımı asla unutmayacağız

Bakan Uraloğlu: Filistin'de yaşanan soykırımı asla unutmayacağız
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Filistin'de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Filistin'de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi Müdürlüğü tarafından, savaş muhabiri Coşkun Aral'ın çektiği fotoğraflarla hazırlanan 'Yüreğimde Filistin Pul Lansmanı'na katıldı. PTT Pul Müzesi Müdürü Hakan Gülten'in ev sahipliğindeki programa, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da katıldı. Bakan Uraloğlu, Filistin davasına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Filistin'in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğinde. Bu zulme açıktan ve net bir şekilde 'Hayır' diyebilen tek dünya lideri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden göremiyoruz. Türkiye olarak bu haklı davanın, uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Başta Filistin olmak üzere tüm Orta Doğu'da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'5 BİN PUL PORTFÖYÜ TEDAVÜLE SUNULACAK'

2013 yılında basılan ve üzerinde Mescid-i Aksa ile Sultanahmet Camisi'nin bulunduğu Türkiye-Filistin ortak pulunun, iki halk arasındaki kardeşliği ölümsüzleştirdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, yarın itibarıyla 105 bin tirajlı 1 anma pulu ile 5'er bin tirajlı 3 seri numaralı anma pulu, 7 bin 500 ilk gün zarfı ve bu ürünlerin içerisinde yer aldığı 5 bin pul portföyünün tedavüle sunulacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Filistin'de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin'i yüreğimizde taşıyacağız" dedi.

PTT Pul Müzesi'nin açıldığı günden bugüne 531 bin 901 kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Uraloğlu, sadece 2024 yılında 90 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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