UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aldığı ceza az gelmişti! Savcılıktan Nevzat için yeni talep
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu

Bakan Uraloğlu Edirne'de Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu Edirne'de Vali Sezer'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek çiçeklerle karşılanan öğrencilerle sohbet etti ve Selimiye Camisi'nde restorasyon hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyarette bulundu.

Bakan Uraloğlu, Pazarkule Bağlantı Yolu açılış programının ardından direksiyonunda kendisi, yolcu koltuğunda ise Sezer'in olduğu Togg'la Edirne Valiliği'ne geldi.

Kendisini çiçekle karşılayan öğrencilerle sohbet eden Uraloğlu, şeref defterini imzaladı.

Valilik makamına geçen Uraloğlu'nun Vali Sezer'i ziyaretine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da eşlik etti.

Uraloğlu, daha sonra restorasyonunun büyük kısmı tamamlanan Selimiye Camisi'ne geçti.

Restorasyon hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu cuma namazını da burada eda etti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
img

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
img

Bugün son gün! Ödemeyene haciz geliyor
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.