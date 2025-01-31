Bakan Uraloğlu Edirne'de Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyarette bulundu.

Bakan Uraloğlu, Pazarkule Bağlantı Yolu açılış programının ardından direksiyonunda kendisi, yolcu koltuğunda ise Sezer'in olduğu Togg'la Edirne Valiliği'ne geldi.

Kendisini çiçekle karşılayan öğrencilerle sohbet eden Uraloğlu, şeref defterini imzaladı.

Valilik makamına geçen Uraloğlu'nun Vali Sezer'i ziyaretine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu da eşlik etti.

Uraloğlu, daha sonra restorasyonunun büyük kısmı tamamlanan Selimiye Camisi'ne geçti.

Restorasyon hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu cuma namazını da burada eda etti.