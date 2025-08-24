Bakan Uraloğlu: Deprem Konutlarına Ulaşım için 36 Milyar Liralık Yol Projeleri

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "8 ilde 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımı devam eden afet konutlarına güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarını değerlendirdi. Uraloğlu, "8 ilde 32 farklı lokasyonda 78 bin 290 konut için 36 milyar liralık proje bedeli ile toplam 370,5 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik. Bugüne kadar 23 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 8 ilde bugüne kadar 237,4 kilometrelik deprem konutları bağlantı ve imar yolunu tamamlayarak trafiğe açtık, 133,1 kilometrelik yolda ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden konutlar ile eş zamanlı olarak yollarımızı da hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan ve devam eden kesimler hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Osmaniye'de 42,4 kilometrelik yolun 23,4 kilometresi, Hatay'da 117,8 kilometrelik yolun 86,9 kilometresi, Kahramanmaraş'ta 42 kilometrelik yolun 23,9 kilometresi tamamlandı. Malatya'da 45,4 kilometrelik deprem konut yolunun 36,5 kilometresi, Şanlıurfa'da 53,1 kilometrelik yolun 21 kilometresi, Diyarbakır'da 55,5 kilometrelik yolun 40,4 kilometresi ve Kilis'te 7,6 kilometrelik kesimin 5,3 kilometresi hizmete alındı. Adana'daki 6,7 kilometrelik kesimde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

'HASAR GÖREN KESİMLERİ HIZLA ONARDIK'

Deprem bölgesinde yer alan 9 bin 176 kilometrelik yol ağının yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kesimde hasar meydana geldiğini hatırlatan Uraloğlu, "11 ilimizdeki yol ağının yüzde 98'i depremden etkilenmedi. Hasar gören kesimleri ise hızla onardık. Yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki kara yolu ulaşımının yeniden güvenli, hızlı ve konforlu hale getirildi" ifadelerini kullandı.