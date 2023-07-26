BAKAN URALOĞLU DEPREM BÖLGESİNDE SIKINTILARI GİDERMEDE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELDİK

Ulaştırma ve Altlapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'deki programının ardından Van- Başkale Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nde, yapımı devam eden 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin ışık görme törenine katıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için 2015'te yapımına başlanan Güzeldere Tüneli'nin ilk tüpünde ışık görünürken, bu tünelin ulaşım süresini 25 dakika kısaltacağı belirtildi.

'GEÇİLMEZ DAĞLARI TÜNELLERLE, VADİLERİ VİYADÜKLERLE GEÇİYORUZ'

Tünelin ışık görme töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, sürücülerin korkulu rüyası Güzeldere Geçidini tarihe gömeceklerini belirterek şöyle konuştu

Bir gün içinde iki büyük tünelin en önemli aşamalarından biri olan kazı çalışmalarını geride bırakarak ışık görme törenlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son 21 yılda 673 kilometre uzunluğunda 403 adet tüneli tamamlayarak hizmete sunduk. İşte AK Parti öncesindeki irade ve siyaset ile bugün ortaya konan irade arasındaki fark burada. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, istihdam ve katma değer üreten projelerimizi hayata geçiriyoruz. Geçtiği her yere ulaşım kolaylığı ve yatırım sağlayan yol ağımızın ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Geçilmez dağları tünellerle, vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Bunlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Hükümetler ile mümkün oldu. Biz, artık 14 bin 500 metre uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'ni inşa ettik. Daha güvenli, konforlu, hızlı seyahat ve taşımacılık taleplerini karşılıyor, ülke ekonomisine ve vatandaşımızın yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sunuyoruz. 2023 yılı; Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olmasının yanı sıra, ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde şahlandığı bir yıl olacağı muhakkak. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke genelinde; şehirleri, bölgeleri ve kıtaları bağlayarak ülkemizin refahını artıran yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu projelerimizi hayata geçirirken en büyük dayanağımız; millete olan sevgimiz. Milletimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağının tesis edilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin günlük veya ticari hayatında en sık kullandığı ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Bunun bilinciyle, yatırımlarımızla ekonomiye katma değer sağlıyoruz. Güzeldere Tüneli'ni de içeren Güzelsu ile Başkale arasındaki yol çalışmalarımız da bunun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Ülkemizin en doğusunda Van ile Hakkari illerimiz arasında kuzey-güney aksında uzanan devlet yolumuz; Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından yurt dışı ticaretimize de hizmet vermektedir.

Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik yol çalışmalarına devam ettiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, Projenin 38 kilometrelik kesimini tamamladık. 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nde de kazı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Proje ile güzergahta 1 kilometre, ulaşım süresindeyse 25 dakika kısalma sağlamayı hedefliyoruz. Böylece zamandan 36 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık yaklaşık 67 milyon TL tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise 8 ton azaltacağız. Projemizi tamamladığımızda 32 virajlar olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı kesimde yol kotunu 200 metre aşağı çekmek suretiyle trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis edeceğiz. Böylece inşallah Güzeldere Geçidi'ni sürücülerimizin korkulu rüyası olmaktan çıkaracağız. Buralara gelecek yıllarda adrenalin tutkunları gelecek, bu topraklar da turizmin cazibe merkezlerinden olacak. Bu sayede yöre daha da gelişecek. Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. 2003 yılından bu yana, azim ve gayretle çalışarak, Türkiye'mizi; ulaşımda, haberleşmede, bilişimde, dünyayla rekabet eden bir güç haline getirdik. Vatandaşlarımızın daha yüksek bir yaşam standardına erişmeleri için gösterdiğimiz özverili çalışmalarla ulaşım ve iletişim alanında pek çok projeye imza attık. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri birlikte başlattık, başarıyla tamamladık ve hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da hep birlikte mega projelerle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tünelimizin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. dedi.

Törene, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ve kurum amirleri katıldı. (DHA)