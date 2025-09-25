Bakan Uraloğlu: Denizcilikte Türkiye İlk 10'da

DÜNYA Denizcilik Günü Programı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11'inci sıradan 10'uncu sıraya yükseldi. ve bir kez daha tekrarlıyorum 'Denizcilikte Türkiye ilk 10'da.' 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ile 17'inci sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleşti. Bu, 2002'ye göre dedveyt bazında yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Büyükada'da düzenlenen '25 Eylül Dünya Denizcilik Günü' programına katıldı. Programda Uraloğlu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürü Osman Kan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ile birçok sektör temsilcisi yer aldı. Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bugün, İstanbul Adalar'da, Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve denizciliğimizin parlak geleceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bu yıl Dünya Denizcilik Günü için belirlediği tema, sadece denizcilik için değil, tüm dünya için önemli bir hususu özetliyor: "Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız." Evet, denizler bizim sorumluluğumuzdur ama aynı zamanda büyük fırsatımızdır. Denizcilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültür, küresel ticaretin omurgası ve dünya ekonomisinin can damarıdır. Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır" dedi.

'LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI 366 MİLYON 799 BİN TONA ULAŞTI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bilindiği üzere 2024 yılında dünya yük taşımacılığının yüzde 88'i denizyollarıyla gerçekleşmiş, küresel denizyolu yük trafiği yüzde 2,4'lük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sı denizyoluyla yapılmaktadır. Bu rakamlar, denizciliğin uluslararası ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bakın, 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttı. 2024 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin TEU'ya ulaştı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de; limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 366 milyon 799 bin tona ulaştı. Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin TEU oldu" ifadelerini kullandı.

'LİDER 10 ÜLKE ARASINDA YERİMİZİ ALDIK'

Bu artışların önemli bir başarı getirdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa limanımızı da ekledi. Böylece dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında 5 limana sahip olmamız ülkemizin gücünü küresel arenada tescil etti. Şimdi, bugün burada, Türk denizciliğinin tarihi bir başarısını daha sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Deniz ticaretindeki yükselişimizi bir kez daha ortaya koyan ve bu sefer adeta ülkemize sınıf atlatan bir başarıya daha imza atmış olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bakın denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vaadimiz vardı. O da Türk deniz ticaret filomuzu dünya sıralamasında ilk 10'a taşımaktı. Hiç şüpheniz olmasın ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız. Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11'inci sıradan 10'uncu sıraya yükseldi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. ve bir kez daha tekrarlıyorum 'Denizcilikte Türkiye ilk 10'da.' 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ile 17'inci sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleşti. Bu, 2002'ye göre dedveyt bazında yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

'BU YIL İLK KEZ ÇAMLICA KULESİNİ DE MAVİ IŞIKLA AYDINLATACAĞIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve farkındalık oluşturmak adına bu akşam Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizin yanı sıra bu yıl ilk kez Çamlıca Kulesini de mavi ışıkla aydınlatacağımızı hatırlatmak istiyor, Tüm İstanbulluları bu görsel şöleni izlemeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle denizlerde hayatını kaybeden tüm denizcilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan tüm denizcilerimize sağlık, huzur ve güvenli seyirler diliyorum. Tekrardan Dünya Denizcilik Günü'nüz kutlu olsun. Pruvanız neta, rüzgarınız kolay, yelkenleriniz daima rüzgarla dolsun. Allah'a emanet olun" dedi.