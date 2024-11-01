Bakan Uraloğlu: Dağları tünellerle delerek ihtiyaç duyulan projeleri gerçekleştirdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Rize'de 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli'ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp, ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz" dedi.

Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli'nde Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, kullandığı iş makinesiyle tünelde kazı yapıp ilk ışığın tünele girmesini sağladı. Tünelde incelemelerde bulunup, açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Çamlıhemşin Tünelimizi, bildiğiniz üzere temel atma törenini geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa ediyoruz. 36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayıp, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkiinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor. Yeni bir yaklaşımla ele alarak bitümlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiğimiz projemiz kapsamında; 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor" dedi.

'ENGELLER KARŞISINDA ASLA PES ETMEDİK'

Bölgenin zorlu coğrafi şartlarına dikkati çeken Uraloğlu, "Bilindiği üzere, Doğu Karadeniz bölgemizin zorlu coğrafi şartları, yerleşim yerlerimizi birbirinden ayıran doğal engellerle dolu. Ayrıca bu yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topoğrafik yapısı nedeniyle muhtelif kesimlerinde kaya düşmeleri, sel afetleri ve heyelan riski bulunuyor. Ancak bu engeller karşısında asla pes etmedik. Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Bugün burada, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli'ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp, ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz. Bu tünelimizin hemen devamında da yine Çamlıhemşin'in eşsiz doğasını korumak için 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli'ni de hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'YILLIK TOPLAM 295 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'

Projenin bölgede kış turizminde büyük önem taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Bu yolumuz Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmi hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin 600 ton azaltarak Rize'nin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak proje ile tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de arttıracağız" dedi.

'BÖLGENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Yapımı süren yolun başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulan Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, bu yolumuz sayesinde önemli ölçüde azalacak, turistlere ve Rizeli hemşehrilerimize daha rahat bir seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkan tanıyacak. Turizm çeşitliliğini arttırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da arttıracaktır. Şimdiden hayırlı olsun."

'YILLIK TOPLAM 197 MİLYAR 492 MİLYON LİRA EKONOMİK FAYDA SAĞLIYORUZ'

22 yılda 715 kilometre tünel açıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir' anlayışıyla son 22 yılda; doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donattık. Bugün toplam 68 bin 494 kilometrelik kara yolu ağımızın 29 bin 590 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Doğu Karadeniz bölgesi gibi yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgelerde, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü köprü ve tünel gibi sanat yapılarıyla yol kullanıcılarına çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağladık. Ülkemiz genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığı düşünüldüğünde son 22 yılda 715 kilometre tünel açılarak bu uzunluğun 765 kilometreye çıkmasıyla nasıl büyük bir iş başarıldığının boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuzda 788 kilometreye ulaşmıştır. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira iş gücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz."

'İYİDERE LOJİSTİK LİMANI RİZE'NİN GELECEĞİNE VURULAN MÜHÜRDÜR'

Son 22 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira harcandığını belirten Uraloğlu, "Rize; Avrupa ile Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerinde yer alması ve Doğu bloğu ülke pazarlarına ulaşım imkanı sağlayan konumu ile Doğu Karadeniz'in önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Hızla büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik üs haline gelecektir. Bu nedenle Rize'nin artan potansiyeline bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmiş bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye gayret ediyoruz. Yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum. Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip. Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Rize gelişen ulaşım ağları sayesinde çayın başkenti olarak zirvedeki yerini korumakla kalmayacak uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak bir merkez olacaktır" ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, tünelde görev yapan ekiplerle Türk Bayrağı ile günün anısına fotoğraf çektirdi.