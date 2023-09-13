BAKAN URALOĞLU: ÇİN-TÜRKİYE ARASINDA YILLIK 200'ÜN ÜZERİNDE DÜZENLİ BLOK KONTEYNER TRENİ İŞLETİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Çin- Türkiye arasında Orta Koridor ve BTK demiryolu hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200'ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz. Diğer taraftan, bölge ülkeleri ile, Orta Koridorun bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık" dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Türk Devletleri Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev de organizasyonda açılış konuşması gerçekleştirdi. Programı, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri, demiryolu idarelerinin başkanları, ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri ve ticari kuruluşlar da takip etti. Forumda, TDT üyesi devletler arasındaki lojistik gelişmeler, ulaşım yollarının geleceği, koridorların durumu ve potansiyel ortaklıklar görüşüldü.

DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİMİZ ARASINDA İKİLİ VE TRANSİT KARAYOLU GEÇİŞ BELGESİ KOTALARINI KALDIRMAMIZ GEREKMEKTE

Açılış konuşması gerçekleştiren Uraloğlu, 'Devir artık 'kazan-kazan' devri. Ulaşım sektörü ise kazan-kazan devrinin en önemli dinamosudur. İşte böyle bir düzende burada sadece ulaşım ve lojistik sektörlerinin geleceği için değil ülkelerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği içinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çünkü ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik işbirliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için ulaşım olanaklarının güvenli kesintisiz ve hızlı olması çok önemlidir. Kıymetli katılımcılar biz Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz. Bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi işbirliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücümüzü açığa çıkarmalıyız. Kullanılmaya hazır bir gücün itici unsuru olarak ulaştırmayı görmek istiyoruz ancak üzülerek altını çizmek isterim ki, karayolu ile ilgili ülkelerarası geçiş prosedürlerimiz taşımacılıktaki artışlar karşısında oldukça yetersiz kalmaktadır. Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, dost ve kardeş ülkelerimiz arasında ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerekmektedir. Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi hususunda mutabakata vardığımızı ve son aşamaya geldiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Diğer üyelerle de bir an önce bu tür adımları atmayı umuyoruz." İfadelerini kullandı.

ÇİN-TÜRKİYE ARASINDA ORTA VADEDE YILLIK 200'ÜN ÜZERİNDE DÜZENLİ BLOK KONTEYNER TRENİ İŞLETİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Uraloğlu, 'Diğer yandan teşkilat bünyesinde Kombine Taşımacılık Anlaşması'nın en kısa sürede yürürlüğe girmesini umuyoruz. Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer bir biçimde teşvik edeceğiz. Böylece hepimizin önem atfettiği hazar geçişi doğu-batı orta koridorunun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız. Malumunuz, teşkilat üye ülkeleri arasında fiziki bağlantının en önemli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars(BTK) demiryolunun Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için ehemmiyeti büyüktür. Nisan 2016 tarihinden itibaren aldığımız tedbirler sonucunda, ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapabiliyoruz. Orta Koridor üzerinde demiryolu hattından gerçekleştirilen yük taşımalarında iki yıl önce ortak taşıma belgesinin kullanımına başladık. Ortak taşıma belgesiyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayarak koridorun rekabetçiliği için önemli bir adım daha atmış olduk. Çin- Türkiye arasında Orta Koridor ve BTK demiryolu hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200'ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz. Diğer taraftan, bölge ülkeleri ile, Orta Koridorun bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık" dedi.

TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAĞINA İNANIYORUZ

Kafkasya'daki normalleşme için Zengezur Bağlantısı'nın önemli olduğunu belirten Uraloğlu, ' Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, ' Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Şunun altını çizmek isterim ki, taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile birlikte hayata geçirmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZDE YÜZDE 4 OLAN DEMİRYOLUNUN TAŞIMACILIKTAKİ ORANININ, 2029 YILINDA YÜZDE 11, 2053'TE İSE YAKLAŞIK YÜZDE 22 OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

Bakan Uraloğlu, 'Halihazırda, Çin'den Avrupa'ya karadan giden yükün yalnızca yüzde 3 ila yüzde 5'i Orta Koridor üzerinden geçiyor. Geniş bir vizyonla bu oranın yüzde 30'lar civarına çıkarılması için önümüzde fırsatlar ve görevler bulunuyor. Bugün ülkemizde yüzde 4 olan Demiryolunun taşımacılıktaki oranının, 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece ülkemizdeki demiryolunun, yük taşımacılığındaki payı 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurtdışına yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Ulaştırma alt yapısına 2002 yılından bu yana 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bundan sonra da 2053 yılına kadar yaklaşık 198 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladık. Bu rakamdan en büyük payı demiryolu altyapısını geliştirmek için ayırdık" dedi.