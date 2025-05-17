Bakan Uraloğlu: Bugün itibariyle ana hat tünel kazılarını yüzde 99 oranında tamamladık

ÜMRANİYE'de konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " İstanbul 'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarı, hiç şüphesiz raylı ulaşım projeleridir. Bu doğrultuda, dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini hayata geçiriyoruz. Bugün itibariyle ana hat tünel kazılarını yaklaşık yüzde 99 oranında tamamladık. Sadece 71 metre ana hat tünel kazımız kaldı. Bakın bizim her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul 'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Şehrin nüfusu ve ekonomik aktivitesi düşünüldüğünde, yer altı ulaşım ağlarına yapılacak yatırımların kaçınılmaz hale geldiği aşikar. Yaptığımız hesaplamalar İstanbul 'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul 'un şu anda 362 kilometre hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul 'un raylı sistem uzunluğu 388,5 kilometreye çıkacak. Yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ümraniye'de yapımı devam eden Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camisi-Bosna Bulvarı Metro hattının şantiye programında konuştu. Programa Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra, Ümraniye Büyükşehir Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve devamında yeni inşa edilecek Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hatlarımızla ilgili incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Uraloğlu, "Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak. Bu yeni projeyle, Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz metro ulaşımı sağlayarak İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ve Üsküdar-Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını daha da güçlendirmiş ve kolaylaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER, MODERN ŞEHİRLERİN CAN DAMARI OLARAK ORTAYA ÇIKAR'

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kent içi raylı sistemler, modern şehirlerin can damarı olarak ortaya çıkar. Raylı sistemler, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın vazgeçilmezidir. Trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza zaman kazandırır, günlük hayatlarını kolaylaştırır, yaşam kalitesini yükseltir. Büyükşehirlerin karmaşasında çevre dostu bir çözüm sunan raylı sistemler karbon ayak izini azaltarak geleceğimize de sahip çıkma imkanı sağlar. Enerji verimliliğiyle, trafik yükünü hafifletmesiyle ve güvenilirliğiyle şehirleri daha yaşanabilir bir hale getirir. Aynı zamanda yeni hatlar ve istasyonlar, şehirdeki mahalleleri, ekonomik ve sosyal açıdan canlandırır, bölgeler arası bağlantıyı güçlendirir. Özetle kent içi raylı sistemler, çevresel, ekonomik ve sosyal birçok fayda sağlamakla ve bu sistemlerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşımın inşası içinde önemlidir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistemleri hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz" dedi.

'KENT İÇİ RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU YAKLAŞIK 434 KİLOMETREYE ULAŞTI'

Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaştı. Ayrıca Bakanlık olarak 6 projede toplam 91,8 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımız devam ediyoruz. Bakanlığımızın hayata geçirdiği Marmaray'ı açılışından bugüne yaklaşık 1 milyar 330 milyon yolcu kullandı" dedi.

'İSTANBUL'UN TRAFİĞİNİ RAHATLATMANIN EN BÜYÜK ANAHTARI RAYLI ULAŞIM PROJELERİDİR'

Uraloğlu, "Geçtiğimiz yıllarda hizmete aldığımız kent içi raylı sistemlerden açıldığı günden bugüne kadar; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki Hatlarımızda 19 Milyon, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu'nda 14,2 Milyon ve İstanbul'da tarihi yarımadayı modern raylı sistemlerle çevreci bir yaklaşımla yeniden buluşturan Sirkeci- Kazlıçeşme hattıyla da yaklaşık 4 Milyon 653 bin yolcu seyahat etti. İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarı, hiç şüphesiz raylı ulaşım projeleridir. Bu doğrultuda, dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul genelinde yaklaşık 162 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete açtık. Ancak durmadan devam ediyoruz" diye konuştu.

'TOPLAM 22 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ HATLARDA YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Uraloğlu, "Kent içi raylı sistemler çevresel, ekonomik ve sosyal birçok fayda sağlamakta ve bu sistemlerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ulaşımın inşası için önemlidir. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Şu anda, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve bir araya geldiğimiz Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. ve ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi" dedi.

'ÜMRANİYE SPOR KÖYÜ İSTASYONLARINI HİZMETE ALARAK 4,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ BİR HAT DAHA KAZANDIRACAĞIZ'

Yeni bir hat daha kazandıracaklarını beliren Uraloğlu, "Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak. Bu yeni projeyle, Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz metro ulaşımı sağlayarak İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ve Üsküdar-Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını daha da güçlendirmiş ve kolaylaştırmış olacağız" ifadelerini kulandı.

'YAPIM ÇALIŞMALARIMIZI 7/24 ESASIYLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Uraloğlu, "Raylı sistemin başlangıcı Altunizade kavşağında yer alan Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattımız; Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğundadır. Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Cami ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşmaktadır. Bu hat, Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanı olan Ferah Mahallesi'ne hizmet verecek. Bu nedenle turistik ve ibadet amaçlı yoğun ziyaret alan bu bölgeler için hattın bir an evvel tamamlanması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz" dedi.

'ANA HAT TÜNEL KAZILARINI YÜZDE 99 ORANINDA TAMAMLADIK'

Uraloğlu, "Bugün itibariyle ana hat tünel kazılarını yüzde 99 oranında tamamladık. Sadece 71 metre ana hat tünel kazımız kaldı. Beton kaplama imalatlarına da devam ediyoruz. Elektromekanik proje çalışmalarını da büyük oranda tamamladık. Bakın Altunizade- Çamlıca Cami- Bosna Bulvarı Hattı projesini geçmişte Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine bakanlık olarak biz yapıyoruz. Hep birlikte İstanbul'da ulaşımın geleceğine, İstanbulluların konforuna ve trafik güvenliğine odaklanalım. Bakın bizim her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Şehrin nüfusu ve ekonomik aktivitesi düşünüldüğünde, yer altı ulaşım ağlarına yapılacak yatırımların kaçınılmaz hale geldiği aşikar. Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 362 kilometre hattı var ve Bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 388,5 kilometreye çıkacak. Yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor" dedi.

'RAYLI SİSTEMLER, SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA İNŞA EDER'

Bakan Uraloğlu, "İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde, raylı sistemler vazgeçilmezdir. Marmaray başta olmak üzere inşa ettiğimiz metrolara, her bir hat, bu kadim şehrin hikayesine yeni bir sayfa eklemiştir. Çünkü raylı sistemler, sadece bugünü değil, yarını da inşa eder. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız. İstanbul'un tarihi mirasını da koruyarak geleceğe taşıyacak, aynı zamanda çağdaş ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğiz. Çünkü bu şehrin büyüklüğü yalnızca sınırlarıyla değil insanlarının birbirine ulaşma kolaylığıyla da ölçülür" ifadelerini kullandı.