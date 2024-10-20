Üye Girişi
Haberler

Bakan Uraloğlu, Bosna Hersek'te Çocuğa Bisiklet Verdi

Bakan Uraloğlu, Bosna Hersek'te Çocuğa Bisiklet Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te sel felaketinin ardından bir çocuğun bisiklet isteğini yerine getirerek moral verdi. Türkiye, sel bölgesine yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından ziyaret ettiği bölgede, bir çocuğa verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

Uraloğlu, Bosna Hersek'e 7 Ekim'de yaptığı ziyarette, selin yaşandığı Konjic'in Buturovic Polje bölgesinde kendisinden bisiklet isteyen Ines Hakalovic isimli çocuğa bisiklet gönderdi.

Jablanica ve Konjic bölgesinde, 4 Ekim Cuma günü meydana gelen sel felaketi 5 kenti etkilemişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da (TİKA) selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 5 tır, afet bölgesine ulaşmıştı.

Bakan Uraloğlu da sel bölgesini ziyaret etmiş ve Türkiye'nin bölgeye yardım göndereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uluslararası İlişkiler Türkiye Güncel Yaşam Dünya

Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı

 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor
Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişi tek tek tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.