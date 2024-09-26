Bakan Uraloğlu: 2071 hedefleri ile güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"Bu topraklara mührümüzü basışımızın 1000. yılı olan 2071 için hedefler koyduk. Ertesi gün maaşını bankadan 'Acaba çekebileceğim mi?' diye düşünen bir ülkeden 2028'i, 2035'i, 2053'ü ve hatta 2071'i planlayan bir ülke durumuna geldik çok şükür." dedi.

Bakan Uraloğlu, Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar milletin en büyük desteğini alarak, toplumun büyük kesiminin güvenine nail olmuş büyük bir siyasi hareketin temsilcileri olduklarını söyledi.

Ekonomi, terör, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki neredeyse yarım asırlık sorunları fiilen çözmüş, başarılı ve büyük bir siyasi parti olan AK Parti'nin mensupları olduklarını kaydeden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Yıllardır inkar edilen, ihmal edilen kişisel hak ve özgürlüklerin tek tek teslim edildiğini, her kesim için özgürlüklerin genişlediğini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Başta Gazze olmak üzere Müslüman olsun olmasın tüm mağdurların haklarını cesaretle savunarak küresel bir umut ışığı haline geliyor Türkiye. Yükseliyor, güçleniyor. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Bu yükselişe ve güçlenmemize son vermek isteyenler milli irademize karanlık ellerini uzatarak, 85 milyonun kardeşliğini bozmaya çalışıyor. PKK'sı, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı, terör örgütleri maskesi altında yedi düvel bizim bu birliğimizi, kardeşliğimizi, dirliğimizi bölmeye, bozmaya çalışıyor. Bu toprakların ve milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net görüyor, bu kirli senaryoyu yakından takip ediyoruz. Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, terörü ve teröristi nasıl koruduğunu, sorumluları nasıl perdelediğini ibretle izliyoruz. Sosyal medya yalanlarıyla, yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar, olamayacaklar. Vatanımız, toprağımız, değerlerimiz, inançlarımız, kardeşliğimiz bizim ebedidir. Asla kimse bunu bozamayacaktır."

Bugüne kadar milletin iradesi ve dualarıyla ülkeyi, birliği ve kardeşliği hedef alan bu kirli tezgahları şimdiye kadar bozduklarını, yıktıklarını ve çöpe attıklarını anlatan Uraloğlu, bundan sonra daha etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Yeni bir anayasa yapılması için de gayret ettiklerini ve çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün hiç şüphesiz hem siyasi hem de hukuksal alanda yaşadığımız sıkıntıların temelinde mevcut darbe anayasası var maalesef. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim temeli zayıf olan bir binayı güçlendirmek üzerine kat çıkmak gerçekten zordur ve doğru değildir. Türkiye'nin bugün ulaştığı noktada artık darbe anayasası ile bu işin yürümeyeceğine hep beraber kanaat getirdik. Canıgönülden inanıyorum ki yeni anayasayı da sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracağız."

Bakan Uraloğlu, AK Parti olarak ekim ayından itibaren bütün Türkiye'de kuşatıcı, güzel bir kongre sürecini başlatacaklarını, kongrenin tamamlandığı yerlerde süratle yoğun bir saha çalışması yürüteceklerini bildirdi.

"77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık"

Sahada hep var olduklarını, bundan sonra da hep beraber olmaya devam edeceklerini dile getiren Uraloğlu, şöyle dedi:

"Bu topraklara mührümüzü basışımızın 1000. yılı olan 2071 için hedefler koyduk. Ertesi gün maaşını bankadan 'Acaba çekebileceğim mi?' diye düşünen bir ülkeden 2028'i, 2035'i, 2053'ü ve hatta 2071'i planlayan bir ülke durumuna geldik çok şükür. Birçok hizmet ettik."

AK Parti hükümetleri dönemlerinden birçok işe imza attıklarını anlatan Uraloğlu, hizmetleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana çok sayıda altyapı projesine imza attıklarını, sadece Bakanlık olarak 277 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Marmaray'ından Avrasya'sından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Osmangazi Köprüsü'nden, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan, Ankara-Niğde otoyolundan bunların hepsinden bahsedebiliriz. Dev projeleri bir bir hayata geçirdik. 2002 yılında ülkemizde sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı. Şu anda 30 bin kilometreye geldik. Az bir iş değil. Sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyorduk, şimdi 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık."

Ülkeyi yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını kaydeden Uraloğlu, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren demir yolu inşa ettiklerini söyledi.

Programda istişarelerde bulunacaklarını anlatan Uraloğlu, "Bingöl'ü, bölgemizi ve Türkiye'mizi daha iyi nasıl kalkındırırız ve geliştiririz, onun gayreti içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Belediye hizmet binasında bulunan Şark Odası'nda gençlerle bir araya geldi.