Bakan Uraloğlu: Bayram Döneminde 40 Bin 767 Otobüs Seferi Denetlendi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 40 bin 767 otobüs seferini denetlediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik denetimlerle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi ve sonrasında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihler arasında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden elektronik kontrollerin yanı sıra yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında da sahada denetimler yapıldığını ifade etti. Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan taşımacılık ve yetki belgesiz faaliyetlerin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu kapsamda 1372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferinin denetlendiğini belirterek, "20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı" dedi.

'12,7 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ'

Denetimlerin sıklaştığı söz konusu tarih aralığında düzenlenen 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcunun seyahat ettiğini bildiren Bakan Uraloğlu, "Bu süreçte otobüsler 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol katetti. Denetimlerimiz sadece bayram dönemlerini kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimize etkin bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.