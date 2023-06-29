Bakan Uraloğlu, babasını ziyaret etti

Bakan Uraloğlu: " Allah'ın izniyle bu yükler bize vız gelir"

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babası Ali Uraloğlu'nu ziyaret etti

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burada çok ağır yükler yüklendi. Yük nasıl taşınır, yük birlik olarak taşınır. Beraber olarak taşınır. Siz bize destek verdiğiniz sürece Allah'ın izniyle bu yükler bize vız gelir" dedi.

Sabah saatlerinde havayolu ile geldiği memleketi Trabzon'da ilk olarak Akçaabat ilçesinde partililer ve vatandaşlar ile bayramlaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha sonra babaocağı Düzköy ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Horon ekibinin gösterisi ile karşılanan Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, gücünün yettiği kadar ulaşılabilir olacağını belirterek, "Burada çok ağır yükler yüklendi. Yük nasıl taşınır, yük birlik olarak taşınır. Beraber olarak taşınır. Siz bize destek verdiğiniz sürece Allah'ın izniyle bu yükler bize vız gelir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı kabinesinde bizi de Düzköy'den çıkmış birisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gördü. Ben huzurunuzda ona minnetlerimi iletiyorum. Rabbime şükür ediyorum böyle bir şerefli, onurlu görevi bize verdiği için. Benim cep telefonum aynı. İkinci bir telefonum yok. Çağrılar, mesajlara yetişmeye çalışıyorum. Milletvekilliği aday adaylığı sürecimde bir numara aradı. Kendisini tanıttı buyur hemşerim dedim. Dedi ki bakıyım sana ulaşabilecek miyim diye aradım, başka derdim yok. Gücümüz yettiği kadar ulaşılabilir olacağız. Sadece buraya bayramda, seyranda değil her zaman biz buralarda olacağız. Bizim elimiz buraların üzerinde olacak. Kulağımız sizin sesinizde olacak. Hep beraber güzel işler yapacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu babası ile bayramlaştı

Bakan Uraloğlu daha sonra Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı mahallesinde hemşerileri ile bir araya geldi. Mahalle girişinde davul ve zurna eşliğinde karşılanan Bakan Uraloğlu, bir süre vatandaşlar ile horon oynadı. Daha sonra mahalledeki bir çay ocağında vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmada, "Biz hizmetle görevlendirildik, hizmet aşkıyla büyüdük. Dedemizden, babamızdan gelen budur. İze verilen her görevi de layıkıyla yerine getirdik. bundan sonra da inşallah layıkıyla yerine getireceğiz. Sizin taleplerinizi, dertlerinizi biliyorum. Hepsine imkanlar ölçüsünde derman olacağız. 2023 Türkiye Yüzyılı'nda hiçbir imkansızlığımız da yoktur. Sadece bir önceliğe ihtiyacımız olacaktır. Bütün Türkiye'mizin bütün ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre yerine getireceğiz. Sizin duruşunuz, desteğiniz arkamızda bize her zaman cesaret verecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Uraloğlu daha sonra babası Ali Uraloğlu'nu ziyaret etti. Babası ve yakınları tarafından evin önünde karşılanan Bakan Uraloğlu, ailesi ile bayramlaştı.