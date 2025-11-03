Bakan Uraloğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüyle ilgili "Bu 23 yıl, yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, raylarla, ulaşımdan haberleşmeye uzanan dev yatırımların, milletine sevdalı kadroların emeğiyle yazılmış bir başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 yıl önce Türk milletinin güçlü iradesiyle başlayan yürüyüşün, istikrarın, kalkınmanın ve milli vizyonun adı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin demokraside, kalkınmada ve dünyadaki itibarında büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu 23 yıl, yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, raylarla, ulaşımdan haberleşmeye uzanan dev yatırımların, milletine sevdalı kadroların emeğiyle yazılmış bir başarı hikayesidir. AK Parti, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin her köşesine mührünü vurmuştur. Bugün 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü AK Parti, dün olduğu gibi bugün de milletimizin umudu, yarınlarımızın teminatıdır. Nice AK yıllara."