Haberler

Bakan Uraloğlu, AK Parti Antalya Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya'da devam eden 11 projemiz var. Bu projelerimizin de yatırım tutarı 196 milyar lira." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya'da devam eden 11 projemiz var. Bu projelerimizin de yatırım tutarı 196 milyar lira." dedi.

Uraloğlu, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen AK Parti Antalya Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Antalya'ya toplam uzunluğu 35 kilometre olan 25 tünel yapıldığını söyledi.

Kente yaptıkları hizmetlerden bahseden Uraloğlu, "Antalya'ya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 241 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün Antalya'da devam eden 11 projemiz var. Bu projelerimizin de yatırım tutarı 196 milyar lira." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Antalya'ya daha iyisini yapmak istediklerine işaret ederek, "Büyükşehir belediyesiyle el ele işler yaptığımız zaman daha iyisini yaptık. İnşallah gelecekte de yine büyükşehrimizle, ilçe belediyelerimizle siz Antalyamıza daha iyisini yapacağız. Ama o günler gelinceye kadar da asla hiçbir şey ihmal etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Geleceği ön gören, geleceği planlayan bir liderle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüdüklerini dile getiren Uraloğlu, ne söyledilerse yaptıklarını, 2028, 2035, 2053 ve 2071'e kadar Türkiye için neler yapılabildiğinin hep beraber görüleceğini söyledi.

Uraloğlu, Karadeniz'in son baharda çok güzel olduğunu belirterek, Trabzon İl Kadın Kollarının organizasyonluğunda Antalya kadın kolları teşkilatını ağırlamak üzere Trabzon'a davet etti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından toplantıya katılanlarla sahneden özçekim yaptı.

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, Uraloğlu'na Antalya'ya özgü kilim hediye etti.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.