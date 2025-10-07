Bakan Uraloğlu: 5G Teknolojisi Sektörlerde Devrim Yaratarak İş Süreçlerini Değiştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacağını belirterek, "Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G yetkilendirme ihalesi öncesi değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin dijital altyapısını 5G ile daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için önemli bir süreç başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, 5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda sanayi, sağlık, ulaşım ve tarım gibi tüm stratejik sektörler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını bildirdi.

Uraloğlu, 5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleriyle birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak."

Yerlilik ve millilik teşvik ediliyor

Bu teknolojiyle birlikte akıllı şehir uygulamalarının daha fazla gelişeceğine işaret eden Uraloğlu, "Akıllı yol uygulamaları, nesnelerin hızlarının tespit edilmesi ve birbirleriyle paylaşılması sayesinde yol güvenliğinin artırılması, nesnelerin internetine yönelik uygulamalarla birlikte otoparkların ve enerji yönetiminin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirterek, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Uraloğlu, 5G ihalesini 16 Ekim'de gerçekleştireceklerini ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerin 5G hizmeti sunmaya başlayacağını kaydetti.