Bakan Uraloğlu 21 yılda 3 bin 844 köprü inşa ettik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ulaşımını daha etkin, ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu hale getirmek amacıyla önemli ve devasa projelere imza attıklarını belirterek, "21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kara yolu ulaşımında köprü ve tünellerin çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın gıpta ettiği eserleri ülkemize kazandırdık. 21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa ederken, 405 yeni tünel açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağladık. Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca, 1452 adet köprünün onarımı ile 451 adet tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık" dedi.

'TÜRKİYE, TÜNELLER ÜLKESİ OLDU'

Uraloğlu, toplamda 68 bin 726 kilometre uzunluğunda bir yol ağı oluşturulduğunu kaydederek, "Bu ağ içindeki köprüler ve tüneller, kara yolu erişimini kolaylaştırarak trafik güvenliği ve konforunu arttırıyor. Bu projelerle Türkiye'nin ulaşım altyapısı modernize edilerek, güvenli ve hızlı ulaşım sağlandı. Bakanlığımız kara yolu ulaşımını etkin bir şekilde yöneterek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulundu. Tüm bu yatırımlar 21 yılda gerçekleştirildi. Hala da devam ediyor. 'Yol medeniyettir' ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' düsturuyla çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, 2003 yılına 83 tünelin faaliyette olduğunu hatırlatarak, "Bu tünellerin toplam uzunluğu sadece 50 kilometreydi. 2003-2023 yılları arasında inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısını 488'e yükselttik. Tünel uzunluğunda ise yüzde 1350 artış sağlandı. Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Cankurtaran Tüneli gibi projeler, ülkemizin en uzun ve stratejik tünelleri arasında yer alıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan 10 adet tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip kara yolu tünelleri olarak dikkat çekiyor. Bazı tünellerimiz ise uluslararası arenada sertifika ve ödüllere sahip. Ülke ve millet aşkımız ile adeta Ferhat gibi dağları delerek, Türkiye'yi tüneller ülkesi haline getirdik" dedi. (DHA)