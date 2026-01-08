Bakan Uraloğlu: "2026 Yılına, İstanbul Havalimanı'nda 8 Dev Projenin Temelini Atarak İddialı Bir Başlangıç Yapıyoruz"

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026 yılına, İstanbul Havalimanı'nda; Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi, ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST'in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelini atarak iddialı bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılını, Anadolu yakasının incisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nında Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin 1. Faz açılışıyla kapattıklarını belirterek, "2026 yılına ise İstanbul Havalimanı'nda; Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi, ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST'in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelini atarak; gökyüzüne damga vuran bir atılımla, havacılığın zirvesinde yeni bir sayfa açarak, bayrak taşıyıcımızın kanatlarını daha da güçlendirerek kararlı ve iddialı bir başlangıç yapıyoruz. Çünkü biz, her yeni yılı havacılığın bayrağını daha yükseğe taşımakla başlamayı gelenek haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, 4 Ocak'ta, 2 bin 177 transit uçuşla, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen bin 906 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak ve tüm zamanların rekorunu kırarak 2026'ya başladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz, coğrafi konumunun verdiği eşsiz avantajla havacılıkta dünya arenasındaki yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki son 24 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik" şeklinde konuştu.

"Gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik"

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkararak her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtıklarını söyleyen Uraloğlu, "Gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel havalimanı ile bu sayıyı 60'a çıkaracağız. Yine, sizlerle birlikte hayata geçirdiğimiz başarılarımızla; 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 247 milyon 163 bine çıkardık. Bu sayı ayrıca Cumhuriyet tarihimizin de yeni rekoru olarak kayıtlara geçti" değerlendirmesini yaptı.

Toplam yolcu trafiğinde de geçen yıla göre yüzde 5 artış gerçekleştiğini, Türkiye'nin, bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak tarihe geçtiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanımızda aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapmasıyla daha verimli ve dinamik kapasite yönetimi ile olası gecikmeleri ortadan kaldırdık. İstanbul Havalimanımızla birlikte Türk Hava Yolları da dünyanın 1 numaralı havayolu olma yolunda emin adımlarla başarılarını sürdürecektir.

Rolls-Royce ile yapılan iş birliğiyle Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacak. Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY'ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz. Bu gelirin büyük kısmı, yurtdışından gelen motor bakımlarından elde edilecek yüksek katma değerli ihracattan oluşacaktır. Tesis, yüksek teknolojiye sahip bir motor test merkeziyle de desteklenecek ve motor testleri dünya standartlarında yapılacaktır. 1 Ocak 2028 tarihinde ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan bu merkezimiz, THY Teknik'in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine büyük katkı sağlayacaktır.

Yeni veri merkeziyle şirketin teknoloji kapasitesi de en üst düzeye çıkacak. Bu projeler, sadece Türk Hava Yolları'nın değil, Türkiye ekonomisinin de kanatlarını daha da güçlendirecektir. Yüksek teknoloji, nitelikli istihdam, ihracat artışı ve küresel rekabet gücüyle ülkemize milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak. Toplam 100 milyar liralık bu dev yatırımlar kapsamında 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkanı sunulacak ve havacılık ekosistemimiz büyümeye devam edecektir."