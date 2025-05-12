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Bakan Tunç'tan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Tunç'tan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkenin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasına gelindiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır."

Terörle mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmetle ve minnetle yad eden, gazilere şükranlarını sunan Tunç, şehit ve gazilerin ailelerine de sabır ve başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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