Bakan Tunç'tan Rüşvet İddialarına İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkındaki soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı.

"Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulunan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160'ıncı maddesi uyarınca, bir suç işlendiği izlenimini veren bir durum ortaya çıktığında Cumhuriyet savcısının maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturmaya başlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini ifade eden Tunç, Cumhuriyet başsavcılıklarınca ortaya konulan delil ve iddialar karşısında, şüpheli konumdaki şahısların savunma haklarının güvence altında olduğunu aktardı.

Bakan Tunç, "Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir. Soruşturma safhasında yürütülen adli işlemleri 'siyasi', 'taraflı' ya da 'kasıtlı' göstermek doğrudan yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar veren, yargıyı yıpratma amacı taşıyan sorumsuz ithamlardır. Dosyaların içeriğini bilmeden yapılan 'ortada suç yoktur' ya da 'kesin suç işlenmiştir' şeklindeki peşin hükümler, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar niteliğindedir." açıklamasında bulundu.

"Saldırgan ve sorumsuz söylemler asla kabul edilemez"

Bazı çevrelerce yargı mensuplarını hedef alan kara propagandaların adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar verdiğine dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyesiz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır. Soruşturmayı yürüten bağımsız adli makamlara yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalar açıkça yargıya baskı kurma, adaletin tecellisini engelleme ve kamuoyunu yanıltma teşebbüsüdür. Bu tür saldırgan ve sorumsuz söylemler, asla kabul edilemez. Yargı süreci devam ederken, hiç kimse kendisini hakim-savcı yerine koyarak hüküm verme hadsizliğinde bulunamaz. Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken yargının vereceği kararı beklemek, hukuki sürece saygı göstermek ve adil yargılamaya gölge düşürecek tutumlardan kaçınmaktır."