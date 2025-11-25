Bakan Tunç'tan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetin insanlık onuruna yöneltilmiş en çirkin saldırı olduğunu belirtti.

Şiddetin hiçbir türünü, özellikle kadına yönelik olanını tartışmasız biçimde reddettiğini vurgulayan Tunç, kadına yönelik şiddeti, insanlık ailesinin tamamına yöneltilmiş bir ihanet olarak gördüğünü ifade etti.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, sıfır tolerans ilkesiyle her türlü şiddete karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizin bir kez daha altını çiziyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ailelerimizin korunması, kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesiyle ilgili önemli düzenlemeleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçirmeye devam edeceğiz."