Üye Girişi
Haberler

Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması

Güncel Haberler

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, depremden 6 ay sonra yeni konutlara taşınan depremzedeleri ziyaret etti ve çocuklara oyuncaklar verdi.

Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik' açıklaması (3)

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden 6 ay sonra Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Güneykent Mahallesi'nde yapılan yeni konutlarına taşınan Saçı ailesini ziyaret etti. Ziyarete; Vali Ömer Toraman, Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti. Mustafa Saçı, eşi Belkıs Saçı, çocukları Miraç ve Miray ile görüşen Bakan Tunç, daha sonra konutlardaki diğer depremzedelerle sohbet etti. Tunç ayrıca çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Tunç Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title