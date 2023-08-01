BAKAN TUNÇ'TAN 'DENETİMLİ SERBESTLİK' AÇIKLAMASI

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek dedi.

Bakan Tunç, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Valilikte Vali Ömer Toraman ve protokol tarafından karşılanan Tunç, şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tunç, 2020'de çıkarılan kanunla açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin Covid-19 iznine çıkarıldığını hatırlatarak, Bu izin 3 yıl sürdü. İzinde geçen süreler de infazdan sayıldı. Bu süre, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla doldu. Süre dolmadan önce TBMM'de yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek. Ama denetimli serbestlik için cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar, cezaevlerine geri dönmüş olacak. Ayrıca bu düzenlemede kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlüler de açık cezaevine 3 yıl erken çıkmış olacak. Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruya 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek olan yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün süresi içerisinde müracaat etmesi lazım. O süre de 15 Ağustos'ta sona eriyor. Süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş olur. Direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar. Müracaat ederlerse, açık cezaevlerinde barındırılmaya devam ederler dedi.

Bakan Tunç, açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin sosyal hayata yeniden kazandırılmaya çalışıldığını ifade ederek, Bu hükümlüler, izin sürelerinde kendi işlerini kurabiliyor, aileleriyle vakit geçirebiliyor. Bu hükümlüler, topluma yeniden kazandırılmaya çalışılıyor diye konuştu. Toplantının ardından valilikten ayrılan Tunç, Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti.

'DEPREM BÖLGESİNDE MAHKEME SAYISI 131'E YÜKSELTİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesindeki mahkeme sayısının 131'e yükseldiğini ve ihtiyaç halinde 189 yeni mahkemenin kurulacağını ifade ederek, Deprem anından itibaren Adalet Bakanlığı'nda da 7-24 esasına göre bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu kriz merkezi çerçevesinde önemli koordinasyon çalışmaları AFAD ile birlikte gerçekleştirildi. Bölgedeki illerimize 984 bilirkişi gönderildi. Bunlar mimar, mühendis ve teknik elemanlardan oluşuyordu. 518 adli tıp uzmanı gönderildi. Burada da DNA ve kimlik tespitleri çalışması yapıldı. Diğer illerden bin civarında hakim ve savcı bölgeye gönderildi. Toplam 7 bin 500 personel başka illerden 'Kardeş Adliye Projesi' çerçevesinde deprem bölgesindeki illerimize gönderildi. Yine cezaevleri arama kurtarma ekibimiz var. 326 gönüllüden oluşan ceza infaz kurumu memurlarıdır. Onlar da Kahramanmaraş'a görevlendirilerek 41 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardı. Adalet Bakanlığı yargı çalışanları olarak depremde kayıplarımız da olmuştu. 1 hakim, 109 avukat ve diğer kalanı da adliye personeli olmak üzere 231 yargı çalışanımızı da depremde kaybetmiştik. Deprem sonrası yoğunlaşan tespit davaları ve diğer davalarla ilgili ihtiyacı karşılayabilmek için 131 yeni mahkeme kuruldu. İhtiyaç hasıl olursa 189 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili hazırlık sürecimiz devam ediyor dedi.

'TESPİT DAVALARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ SONUÇLANDIRILDI'

Bakan Tunç, deprem bölgesinde tespit davaları açıldığını ifade ederek, Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hukuki sorunlarını en kısa sürede çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tespit davaları açıldı. Bu davaların büyük bir bölümü sonuçlandırıldı. Vatandaşlarımız haklarını en kısa sürede aldılar. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hukuki sorunlarını çözmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını en hızlı ve etkin bir şekilde almaları için çalışacağız. 11 ilimizde 108 hizmet binası 89 lojman hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede tespit edilen hasar durumuna göre onarımlar gerçekleştirildi. Bu onarımlarla ilgili de ödenekler gönderilerek 473 milyon liralık bir harcamayla az ve orta hasarlı olan adliyelerimizle cezaevlerimiz onarılarak kesintisiz bir şekilde hizmet vermeleri sağlanmıştır. Ağır hasarlı 15 adliyemiz var. Bunların yapımıyla ilgili süreçlerimizde devam ediyor. Yine 11 ceza infaz kurumumuz da ağır hasar gördü. Buralarda barındırılan 12 bin hükümlü ve tutuklu başka cezaevlerine nakledildi. Diğer hasarsız olanlar hizmet vermeye devam ediyor. Az ve orta hasarlı olanlar da onarımları gerçekleştirilerek hizmete açık hale getirildi. Merkez adliyemiz 2010 yılında tamamlanmıştı. Depremde de hasar görmeyen bir binamız. Karakoçan adliyemiz hükümet binasının inşaatı devam ediyor. Şu anda yüzde 60 seviyesinde ve hızlı şekilde tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Kovancılar ilçesine müstakil bir adliye binası kazandıracağız. Etüt proje çalışmalarımız devam ediyor. Hasar gören adliye personeli konutlarımız oldu. Bunların yapım süreçleri de devam ediyor. 2018'den itibaren Elazığ'da ihtiyaca cevap veriyor. Deprem sonrasında da Elazığ'ımıza 2 yeni mahkeme kurulmasını sağladık. Mahkeme sayısını 56'ya yükseltmiş olduk diye konuştu.

'1 YIL İÇİNDE KONUTLAR İNŞA EDİLECEK'

Deprem konutlarının depremden sonraki 1 yıl içerisinde inşa edileceğini hatırlatan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 1 yıl içerisinde konutları inşa ederek vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması sağlanacak. Deprem bölgesi illerimizi ziyaret ettiğimizde arazide görünen, binaların hızlı bir şekilde yükseldiğidir. Elazığ'ımız 6 Şubat depremi sonrası sadece kendi hasarlarıyla değil, komşu illere de destek olan bir ilimizdir. Elazığ Valiliği, adliye ve belediyemizle, tüm kurumlarıyla Malatya başta olmak üzere komşu illere destek olmuştur. Vatandaşlara kucak açmıştır.