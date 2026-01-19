Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atlas Çağlayan'ın İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin "Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır. Atlas evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli de 'nitelikli tehdit' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve yargılama süreçlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüleceğinden, fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması bizler için hayati bir sorumluluktur."

Bakan Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, çocukların eğitim, aile ve sosyal çevre içinde sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılımlarının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Araştırma Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler doğrultusunda Bakanlık olarak gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik çalışmaları gecikmeksizin hayata geçireceklerinin altını çizen Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Atılması gereken adımları aziz milletimizin huzur ve güvenliğini güçlendirecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, şiddeti öven anlayışlara ve toplumu tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."