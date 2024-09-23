Bakan Tunç'tan Adli Tıp Reformu Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır. Çünkü adli tıp tarafsızdır. Onun görevi, yalnızca gerçeği bulmak ve adaletin terazisini dengelemektir." dedi.

Bakan Tunç, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı'nda, 22 yıldır olduğu gibi reform iradesini sürekli canlı tuttuklarını, yol haritalarını milletin istek ve beklentileriyle çizdiklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Türkiye Yüzyılı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirten Tunç, bugün de yargı mensupları ile adli tıp alanındaki birbirinden değerli uzmanları dinleyerek adalet alanındaki bu politika belgelerini olgunlaştıracaklarını kaydetti.

Tunç, adli tıp biliminin, yargının gerçeği arama yolculuğuna ışık tutan bir bilim dalı olduğunu vurguladı.

Adli tıbbın sağladığı kanıtlar sayesinde, karanlıkta kalmış olayların aydınlandığını, suçlular hak ettikleri cezayı alırken masumların da özgürlüklerine kavuştuğunu dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır. Çünkü adli tıp tarafsızdır. Onun görevi, yalnızca gerçeği bulmak ve adaletin terazisini dengelemektir. Yalnız ceza hukuku alanında değil, özel hukuk uyuşmazlıklarında da Adli Tıp Kurumunun yapacağı analiz ve tespitlerin önemi oldukça büyüktür. Böylesine önemli bir görevi hakkıyla yerine getiren ve 200 yıla yaklaşan tarihi ile Adli Tıp Kurumu her geçen gün kapasitesini artırarak delillerin kesinleştirilmesinde adalet teşkilatının ayrılmaz parçası olmuştur."

"İhtisas kurulu sayısı 8 oldu"

Bakan Tunç, Bakanlık olarak son 22 yılda, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin makul sürede tecellisine böylesine önemli katkı sunan Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek birçok adım attıklarını anlattı.

2002 yılında 802 olan personel sayısını, akademisyen, adli tıp uzmanı, asistan, hekim, mühendis, biyolog ve kimyager gibi çeşitli branşlarda olmak üzere yaklaşık 3 bine çıkardıklarını aktaran Tunç, teknolojik imkanların artırılmasına ve adli tıp hizmetlerini yurt genelinde yaygınlaştırarak birimlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

Adli tıp hizmetlerinde her geçen gün artan iş yükü ve çeşitlilik göz önüne alındığında, farklı ihtisas alanlarında kurumsallaşmanın artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkati çeken Tunç, 2002 yılında 5 olan ihtisas kurulu sayısını 8'e çıkardıklarını, ayrıca 6 olan ihtisas dairesine, son derece ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış "Adli Bilişim İhtisas Dairesi"ni eklediklerini bildirdi.

Bakan Tunç, yapılan yatırımlarla Adli Tıp Kurumunu 81 ilin tamamında adli tıp ve otopsi işlemi yapabilir hale getirdiklerine işaret ederek, kurumun teşkilat yapısını daha güçlü hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bu kapsamda, öncelikle Adli Tıp İhtisas Kurulu sayısını 8'den 11'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Tunç, Adli Tıp Grup Başkanlıklarını Adli Tıp Bölge Başkanlıklarına çevirerek Adli Tıp Şube Müdürlüklerini de bölge başkanlıklarına bağlayacaklarını sözlerine ekledi.