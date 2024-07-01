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Adalet Bakanı: Türk Bayrağına Yönelik Saldırılarda Soruşturma Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarında Türk Bayrağı'na yönelik saldırıların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, Türk Bayrağı'na yapılan saygısızlık ve çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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