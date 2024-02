Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Saldırıyı Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında DHKP/C'li iki terörist tarafından yapılan saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'dan bilgiler aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TERÖRİSTLER ÖNCE 'D' KAPISINA YÖNELMİŞ, GBT YAPILDIĞINI GÖRÜNTÜ 'C' KAPISINA GELMİŞ

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, "Bugün saat 11.32 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na bir saldırı girişiminde bulunuldu. Bir terör saldırısı girişimi oldu. Öncelikle ben hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Adliye çalışanlarımıza, yargı camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet sarayının 'C' kapısından önce 'D' kapısından girmek isteyen iki terörist orada polislerin GBT kontrol sırasında, tabii terörist oldukları anlaşılınca polislerden kaçmak istiyorlar. 'D' kapısından kaçarak bu bulunduğumuz noktadaki 'C' kapısına geliyorlar ve 'C' kapısında güvenlik noktasındaki polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor. Tabii o çatışma sırasında 4 vatandaşımız da yaralanıyor. Vatandaşlarımızdan birisi hastaneye kaldırılmıştı hastanede vefat etti. 3 polisimiz bu çatışmada yaralanıyor. Yaralı polislerimiz ve yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Hastanelerde tedavi altına alınmış durumdalar. Ben buradan yaralı polislerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Burada kahraman polisimiz gerçekten güvenlikte bekleyen adliye kapısında bekleyen güvenlik güçlerimizin özellikle kararlı bir şekilde, kahramanlığıyla ve dikkatli davranmasıyla hain bir terör saldırısı, faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor. Ben buradan polislerimizi, güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE, KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, daha öncede Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı olduğunu hatırlatarak, "Tabii daha önce de Çağlayan'da biliyorsunuz bir terör girişimi olmuştu. Şehit savcımız Selim Kiraz odasında şehit edilmişti. Bu adliyede olmuştu. Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler. Değerli arkadaşlar terörün her türlüsüyle, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Çağlayan'daki adalet sarayı çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bütün yargı camiamıza, adalet camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız da olayı yakından takip ediyorlar, takip ettiler. Onlar da geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Şu anda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz ve 5 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var. ve bu gözaltılar çerçevesi içerisinde adli soruşturma sürmeye devam edecek" diye konuştu.

OLAYLA İLGİLİ 34 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI AÇIKLANDI

Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğunu ifade ederek, "Şu anda 34 gözaltı var. Tüm detaylarıyla soruşturma 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimizin koordinasyonunda devam ediyor. Üç polisimiz yaralandı. Durumları iyi. Hastanede tedavi ediliyorlar. 4 vatandaşımız yaralanmıştı. Vatandaşlarımızdan biri hastanede vefat etti. Diğer 3 vatandaşımızın hastanede sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Bir vatandaşımız, bir kadın vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da bir kez daha baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

BAKAN TUNÇ 2 TERÖRİSTİN DAHA ÖNCEDEN YARGILANIP CEZA ALDIĞINI AÇIKLADI

Yılmaz Tunç, öldürülen teröristlerin daha öncede yargılanıp ceza alındığı yönünde gelen soruya "Tüm bunlar tüm teröristlerin üzerinde yakalananlar, tüm detaylarıyla hepsi adli soruşturma kapsamında incelenmeye devam edecek. Şimdi bir akrabalık bağı tespit edilemedi değerli arkadaşlar. Bu iki teröristle ilgili emniyetimizin de yaptığı çalışmalar ve adliyede de bunların suç kaydıyla ilgili çalışmalar hepsi titizlikle sürdürülüyor. Bahsettiğiniz terörist etkisiz hale getirilen erkek terörist, 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan birisi ve 15 yıl cezaevinde cezası infaz edilmiş olan birisi. 15 yıl cezasını terör örgütü üyeliğinden çektikten sonra cezası biten biri. Kadın teröristte yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi. O da o dosya bakımından 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan birisi. Ablasının ya da kardeşinin de bugün itibariyle aynı terör örgütü üyeliğinden ağır ceza mahkemesinde yani bu adliyede duruşması söz konusuydu. Bu belki o hain emellerine ulaşmak için kapıdan girebilselerdi belki orada daha büyük bir terör eylemine girişmiş olabileceklerdi. Tüm bunlar önlenmiş oldu. Ben kahraman polislerimizi bir kez daha tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Yani burada çok dikkatli davranarak hem burada büyük bir terör eylemini önlemiş oldular. Tabii yaralanmaları pahasına bunu yaptılar. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimize yargı camiamıza geçmiş olsun" dedi.

TUNÇ, ÖLDÜRÜLEN BİR TERÖRİST HAKKINDA YARGITAY'IN VERDİĞİ HAK İHLALİ KARARINI DA DEĞERLENDİRDİ

Öldürülen teröristlerden birini Yargıtay'dan hakkında hak ihlali kararının olduğunun sorulması üzerine ise, Adalet Bakanı Tunç, "Tüm bunlar adli soruşturma çerçevesi içerisinde değerlendirecek hususlar. Öncesi, sonrası, önceye yönelik kamera kayıtları, bu teröristlerin önceki durumları, nerelerde, kimlerle irtibatlı oldukları tüm bunlar adli soruşturma kapsamında incelenecek, araştırılacak hususlardır. Bunlarla irtibatlı olanlar irtibatta olduğu düşünülerle ilgili 34 gözaltı var şu an itibariyle. Tüm adli soruşturma kapsamında bunlarla irtibatlı olan ve bu terör eyleminde rolü olan kişiler elbette ki ortaya adli soruşturma neticesinde çıkarılacak. Serbest bırakılma değil SEGBİS ile ilgili bir hak ihlali başvurusunda bulunmuş 2020 yılında. SEGBİS'te ifadesinin alınmasından dolayı Anayasa Mahkemesi'nde bir ihlal kararı söz konusu olmuş" ifadelerini kullandı.