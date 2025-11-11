Bakan Tunç: Otizmli Çocuklara Yönelik Şiddet Kabul Edilemez

BAKAN TUNÇ: ONLARA UZANAN EL KARŞILIKSIZ KALAMAZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, " Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz" ifadelerini kullandı.