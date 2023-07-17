Bakan Tunç: Orman Yangınlarına İlişkin Soruşturma Başlatıldı; 2 Gözaltı

BAKAN TUNÇ: ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI; 2 GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki orman yangınlarının çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar başlatıldığını, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına ilişkin ise 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: " Hatay, Mersin ve Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar devam etmektedir."

ANKARA,