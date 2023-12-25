Bakan Tunç: Terör örgütü propagandası yapan 15 hesap yöneticisinden 12'si yurt dışında
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 12 askerin şehit edilmesinin ardından sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, bunlardan 12'sinin yurt dışında olduğunu, 1'inin tutuklandığını ve 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 12 askerin şehit edilmesinin ardından sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, bunlardan 12'sinin yurt dışında olduğunu, 1'inin tutuklandığını ve 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22-23 Aralık 2023 tarihlerinde, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili; Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Muş, Adana, Antalya, Bingöl, Hatay, Denizli Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12'sinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir" dedi.