Bakan Tunç: Suç Şebekeleriyle Tavizsiz Mücadeleye Devam

'SUÇ ŞEBEKELERİYLE DE TAVİZSİZ MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kemer ilçesinde yeni yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Buradaki konuşmasında İstanbul Ümraniye'de polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın hain bir saldırıda şehit olduğunu söyleyen Bakan Tunç, şehit polise Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Bakan Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturmayı başlattı. Tabii bizim suç ve suçlularla mücadelemizden, kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeden gerek emniyet teşkilatımız gerekse yargı teşkilatımız sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç şebekeleriyle de tavizsiz mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olan ulvi bir kavram olduğunu kaydeden Bakan Tunç, adaletin tecelli etmesinde görev yapanların da kutsal bir mesleği icra ettiğini aktardı. Adaletin tecellisinde hakim, savcı ve avukatların yargının üç saç ayağını oluşturduğu ve büyük gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Yılmaz Tunç, "Adaletin tecelli edeceği mekanların elbette ki adaletin vakarına yakışır şekilde inşa edilmesi lazım. Bu anlamda da ülkemiz çok mesafeler aldı. Özellikle son 22 yıldan bu yana, 2002'de sadece müstakil adalet sarayı 66 taneydi. Bugün 369 müstakil adalet sarayımız oldu. Toplam 500 bin metrekare kapalı alana sahipti müstakil adalet saraylarımız, bugün 6 milyon metrekareye ulaştık. Tabii burada adaletin tecellisi için biz sadece bina yapmaktan, adliyenin vakarına yakışır adalet sarayları inşa etmekten bahsetmiyoruz. Adaletin tecellisi için elbette ki bu yeterli değil. Bunu hep ifade ediyoruz. Özellikle 22 yıldan bu yana, güvenilir adalet sistemi için üç unsura çok önem verdik. Fiziki imkanların yeterli olması lazım. Binaların içerisinde teknolojinin tüm imkanları olması lazım. Yargının gecikmeksizin tecelli etmesi için onlara her türlü lojistik desteği vermek lazım. Bu anlamda ülkemiz çok önemli mesafeler kat etti" diye konuştu.

KEMER ADLİYE SARAYI'NIN TEMELİ ATILDI

2002 yılında 9 bin civarında olan hakim ve savcı sayısının, bugün 25 bine yaklaştığını kaydeden Bakan Tunç, son bir yılda Türkiye genelinde 2 bin 294 hakim ve savcının da sisteme dahil edildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta sonra Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Bakan Tunç, strateji belgesinde özellikle yargıdaki gecikmeyi önleyecek, vatandaşların gecikmeksizin hakkına kavuşabilmesi noktasında tıkanan damarları açabilecek çok önemli hedefler ortaya konulduğunu vurguladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde birçok konuya neşter vurulacağını aktaran Bakan Tunç, "Özellikle yargıya güveni sarsan bazı durumların ortadan kaldırılmasına yönelik çok önemli reformları hayata geçireceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız o hedefleri açıkladıktan sonra da yargısıyla, yasamasıyla, yürütmesiyle üzerimize düşen görevleri inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Tabii bazı mahkemelerde, bazı dava türlerinde, mahkemelerde yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. Buralardaki mahkeme sayısının arttırılması, hakim savcı sayısının arttırılması ile ilgili olarak da önemli çalışmalar yaptık. Son bir yılda da 2 bin 812 yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. 2002'de 3 bin 500 mahkeme vardı. Son bir yılda kurulan 2 bin 800 mahkemeyle beraber, 7 bin 133'e çıkardık" dedi.

Adalet saraylarında teknolojinin tüm imkanlarını kullandıkları, yapay zekayla ilgili çalışmaların da sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, İstanbul Havalimanı'nda mahkeme kurulmasını sağladıklarını, vatandaşların adliyeye gitmeden, hızlı şekilde ifadesinin alınabilmesi, mağdur olmaması ve uçağa yetişebilmesi için sistem kurulduğunu anlattı. Bakan Tunç, "İkinci bir sistemimizi de Antalya'da kurduk. Antalya Havalimanı'nda. Görüntülü duruşma yoluyla ifade alınabilir hale geldi" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ve Hilmi Durgun'un katılımıyla Kemer Adalet Sarayı'nın temeli atıldı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),