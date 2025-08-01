Bakan Tunç: Kediyi Tekmeleyerek Öldüren Şahıs Gözaltında

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin başlatılan adli soruşturmanın detaylarını açıkladı. Şüpheli gözaltına alındı ve hayvanlara yönelik şiddetin cezasız kalmayacağı vurgulandı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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