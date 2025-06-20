Bakan Tunç Kayseri'de Sempozyum ve Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de 'Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu' sonrası Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakan Tunç, Kayseri'nin iş dünyası ve sanayi açısından önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

1) BAKAN TUNÇ VALİLİK VE BELEDİYE ZİYARETİ GEÇEKLERŞTİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen ' Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nun ardından Kayseri Valiliği'ni ve sonra Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Bakan Tunç, "Bugün Kayseri'mizde olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu vesilesiyle Kayseri'deyiz. Sempozyum devam ediyor. Biz açılış programlarını gerçekleştirdik. Özellikle iş dünyasının güçlü olduğu, sanayinin, ticaretin önder şehirlerinden birisi Kayseri'miz. Daha önce Kocaeli, İstanbul ve Adana'da yapmıştık. 4'üncüsünü de Kayseri'de gerçekleştiriyoruz. Akademisyenleri getirdik Kayseri'ye. Yüksek yargı mensuplarımızı davet ettik. İş insanlarımız da şu anda sempozyumda, özellikle ticaret alanında, ticaret hukuku ile ilgili olarak ara buluculuk ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Kayseri bu iş için uygun bir zemin. Kayseri'mizdeki AK belediyecilik örneği, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik geleneğinin burada devam ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Bakan Tunç, Kayseri Adliyesi ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne de ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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