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Bakan Tunç: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

Bakan Tunç: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te düzenlenen AK Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade ederek, Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin'e destek için büyük mücadele verdiğini belirtti.

BAKAN TUNÇ, KATILIMCILARA HİTAP ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te AK Parti Merkez İlçe 8'inci Olağan Kongresi'nde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

"7 Ekim'den bu yana Türkiye olarak orada akan kanın durdurulması için Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Türkiye olarak büyük bir mücadele verdik. İnsani yardımlarımızı kesmedik, Uluslararası platformlarda hep Filistin'in sesi olmaya çalıştık. Birleşmiş Milletler köprüsü dahil olmak üzere her platformda bölge ve dünya liderleriyle Cumhurbaşkanımız oradaki akan kanın durması konusunda hep mücadelesini sürdürdü. Dün Dolmabahçe'de Almanya Başbakanıyla da bu konuları görüştü. 'Avrupa olarak siz nasıl soykırıma evet diyebilirsiniz. Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesinin bütün maddeleri bütün unsurları İsrail tarafından ihlal edildi. Uluslararası Adalet Divanı karar verdi. 'Burada soykırım var' dedi. Tedbir kararları verdi, 'Ateşkes olması lazım', 'İnsani yardımların engellenmemesi gerekir' dedi. Mahkemenin kararını uygulayan yok. Kim uygulayacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uygulayacak. Uyguluyor mu? Hayır. Birleşmiş Milletler'in yapısı bu kararları uygulamaya elverişli değil. Çünkü öyle bir kurgu yapılmış ki orada 1 oyla veto edildiğinde karar çıkmıyor. 1 oy Amerika Birleşik Devletleri 'hayır' dediğinde, konseyin aldığı karar geçersiz. Böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir dünya düzeninde huzur olabilir mi? İşte Sayın Cumhurbaşkanımız 'BM'nin yapısı, uluslararası kuruluşlar dünyanın sorunlarına insanlığın sorunlarına cevap veremiyor', 'Dünya beşten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' derken buna işaret ediyor."

Ayhan ACAR/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yılmaz Tunç Filistin AK Parti Türkiye Karabük İsrail Gazze Dünya

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