Bakan Tunç: İnşallah sivil bir anayasayı, milletimizin onayına sunmak nasip olur

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah; demokratik, katılımcı, çoğulcu, sivil bir anayasayı, Türkiye Yüzyılı'nda, '82 Anayasası' değil, '2023 Anayasası' şeklinde milletimizin onayına sunmak nasip olur. Burada partilerimize büyük görevler düşüyor. Bu sorumluluğu inşallah bütün siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) uzlaşarak yerine getirir. Kim burada uzlaşmaya yakın olursa milletimiz de onları takdir edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Arabuluculukta Güncel Alanlar' sempozyumunun kapanışına katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, yargılamada hükümet olarak yıllar içerisinde büyük reformlara imza attıklarını dile getirerek, "Bakanlığımızın ve TBMM'deki yasal düzenlemelerle hayata geçen çok sayıda uygulama var. Bunlardan biri de 'e-duruşma'. Burada da bir dirençle karşılaşmıştık. 'Elektronik duruşma mı olur?' denmişti. Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz bir uygulamaydı ama devam ediyor. E-duruşmayla ilgili olarak da avukatlarımızın memnuniyetinin olduğunu görüyoruz. Elektronik tebligattan tutunda da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) entegrasyonuna varıncaya kadar uygulamalar hayata geçirildi. UYAP'ın diğer kurumlarına entegrasyonu da özellikle yargının hızlandırılması noktasında önemli bir yenilik oldu. Yani teknolojinin bütün imkanlarını, yargının ve avukatlarımızın hizmetine önümüzdeki dönemde de sunmak istiyoruz. Bunlar yargıyı da hızlandıracak önemli hususlar. İnşallah önümüzdeki dönemde, özellikle bilişim teknolojilerini, yapay zekayı da yine yargının hizmetine sunacağız" diye konuştu.

'AVUKATLIK KANUNU'NU TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ'

Bakan Yılmaz Tunç, düzenleme gerektiren en önemli konulardan birinin de 'Avukatlık Kanunu' olduğunu ve bu konuyla alakalı çalışmalara geçen yıl kurulan Bilim Komisyonu ile başlandığını hatırlatarak, "Tabii burada avukatlarımızın, barolarımızın görüşlerinin alması önemli. El birliğiyle yeni Avukatlık Kanunu'nu yaparak TBMM'nin takdirine sunacağız. Sizlerden aldığımız o görüşler doğrultusunda, Bakanlığımızın Mevzuat Genel Müdürlüğü bu çalışmaları neticelendirdikten sonra görüşümüzü TBBM'ye, Cumhur İttifakı'na ve diğer muhalefet partilerine de sunarak, avukatlarımızın kabul edebileceği ve onların sorunlarının çözümü noktasında faydası olabilecek olan bir Avukatlık Kanunu'nu ortaya çıkarmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Geçmişte yapılan değişikliklerle anayasayı daha demokratik hale getirmeye çalıştıklarını belirten Tunç, artık yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bu anayasa, bilim kurulunun hazırladığı metni bile beğenmeyip üzerinde bile değişiklik yapan, darbecilerin oluşturduğu bir kurucu meclis. Dolayısıyla sadece yapanlar açısından bile gerekçemiz anayasanın değişmesi yönündedir. İnşallah; demokratik, katılımcı, çoğulcu, sivil bir anayasayı, Türkiye Yüzyılı'nda, '82 Anayasası' değil, '2023 Anayasası' şeklinde milletimizin onayına sunmak nasip olur. Burada partilerimize büyük görevler düşüyor. Bu sorumluluğu inşallah bütün siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşarak yerine getirir. Kim burada uzlaşmaya yakın olursa milletimiz de onları takdir edecektir. ve inşallah milletimize olan borcumuzu da yerine getirerek Türkiye Yüzyılı'na demokratik bir şekildi devam ederiz" dedi.

'ARABULUCULUKTA ANLAŞMA ORANI YÜZDE 70'

Arabuluculuk uygulamasının devam ettiğini söyleyen Tunç, 2013 bu yana arabuluculuğa giden dosyalar hakkında bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti: "2013'ten bu yana toplam 4 milyon 667 bin 454 dosya arabulucuya gitmiş. Bu dosyalardan 3 milyon 37 bin 865'i anlaşma ile sonuçlanmış. Oran yüzde 70. İhtiyari arabuluculukla başarı oranı yüzde 99'a varıyor. Ama zorunlu arabuluculukta yüzde 49. Bu bile önemli bir rakam. Dava yükünün hafifletilmesi anlamında ve tarafların daha çabuk ve daha ucuz daha barışçıl, hakkaniyetli, dostane bir çözüme kavuşması açısından 3 milyon 37 bin 865 dosyanın yargıya intikal etmeden arabuluculukta sonuçlandırılması çok önemli."

'YENİ ANKARA ADALET SARAYI'NI YARGI DÜNYAMIZA KAZANDIRACAĞIZ'

Ankara için yeni adliye binasının önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Tunç, "Şu anda bizim deprem bölgesinde yıkılan 15 adliyemiz var. Tabii önceliğimiz deprem bölgesi. Deprem bölgesindeki yargı çalışanlarımızın bir an önce kendi mekanlarına kavuşturmalıyız. Konteynerde duruşma yapılması kabul edilebilir bir husus değil. Onları inşa ederken tabii ki Ankara Adliyesi'ni de unutmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla bu konuyu görüştük. İhale süreçlerine başlayacağımızı kendileri ifade ettiler. İhale hazırlık çalışmalarımız sona geldi. Projemiz, yerimiz hazır. Yenimahalle'de 320 bin metrekare arsa üzerinde, 625 bin metrekare kapalı alana sahip Ankara'daki adliyelerimizi tek çatı altında modern, yargıya yakışır Ankara Adalet Sarayı'nın inşallah yargı dünyamıza kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde ihale gününün müjdesini de vereceğiz" dedi.