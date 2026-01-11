Bakan Tunç: Hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından 'Ceza ile Caydırıcılık, Üreterek Islah' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "378 işyurdu müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu, 92 satış mağazası; Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumumuzun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyor, milli ekonomimize katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.