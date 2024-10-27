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Bakan Tunç, Göçükte Ölen Madencinin Cenazesine Katıldı

Bakan Tunç, Göçükte Ölen Madencinin Cenazesine Katıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'daki maden ocağında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ferdi Tayyar’ın cenaze namazına katılarak, ailesine taziyelerini iletti.

BAKAN TUNÇ, GÖÇÜKTE ÖLEN MADENCİNİN CENAZESİNE KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Amasra'daki özel maden ocağında göçük altında kalarak, hayatını kaybeden Ferdi Tayyar'ın (37) Sütlüce köyündeki cenaze namazına katıldı. Bakan Tunç'u burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz karşıladı. Ölen madenci Ferdi Tayyar'ın cenazesi, evin önünde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Sütlüce köyü camisini getirildi. Bakan Tunç, burada madencinin ailesine taziyelerini iletti. Türk Bayrağına sarılı tabutu cami önüne getirilen madenci Tayyar, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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