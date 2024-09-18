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Bakan Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı kabul etti

Bakan Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'yı kabul etti
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Filistin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku yok sayarak ve tüm insani değerleri ayaklar altına alarak Filistin'de yaptığı soykırımın önlenmesi için yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

'FİLİSTİN HALKINA DESTEK VERMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak bebek katili İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarına karşı Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceklerini kaydeden Bakan Tunç, "Diplomatik, siyasi ve hukuki her alanda Filistin halkına en güçlü şekilde destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. İsrail'in hain ve kalleş saldırılarında şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimize ve tüm Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayşenur kardeşimiz için taziyelerini ileten Büyükelçi Sayın Faed Mustafa'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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